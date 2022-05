Städtische Galerie im Schloss Isny präsentiert mit der Motorsäge gemachte Holzarbeiten

Die Sommerausstellung in den Räumen der Städtischen Galerie im Schloss wird vom Holzbildhauer Andreas Kuhnlein gestaltet. Vom 29. Mai bis 4. September zeigt die Werkschau zerklüftete Holzskulpturen, die mit Hilfe der Motorsäge entstehen. Vernissage ist am Sonntag, 29. Mai, um 11 Uhr.

Andreas Kuhnlein habe eine besondere Beziehung zum Werkstoff Holz. Er betrachte den Baum als wesenhafte Erscheinung, als Synonym für den Menschen. So mache er in einer Transformation mit der Motorsäge Hoffnungen, Sehnsüchte, Bestrebungen, Zweifel, Abgründe und Ängste sichtbar. Die durch das Ein- und Herausschneiden entstehende, zerklüftete, teils durchlöcherte Oberfläche gebe den symbolischen Blick hinter die Fassade, in die Innenwelt, frei, heißt es in der Ankündigung des Büros für Kultur der Isny Marketing.

Der Künstler selbst beschreibt dort seinen Arbeitsprozess wie folgt: „Wichtig sind für mich Thema und Inhalt meiner Arbeit, nicht das Zeigen von spektakulären Schnitttechniken oder das Fertigen von dekorativen Elementen. Viele vermuten ein Spektakel bei der Arbeit mit der Motorsäge. Für mich ist sie ein sensibles Werkzeug und Mittel zum Zweck. Es gibt mir die Möglichkeit, unterschiedliche Gemütslagen relativ schnell umzusetzen und zwingt mich zudem, mich auf Wesentliches zu beschränken – nicht mehr und nicht weniger.“

Andras Kuhnlein lebt und arbeitet im Chiemgau und ist seit 1983 als freischaffender Künstler tätig. Seine Werke wurden bereits in 16 Ländern gezeigt und sind häufig auch im öffentlichen Raum zu finden sowie Teil von öffentlichen Sammlungen.

Bei der Eröffnung am 29. Mai führen Elisabeth Olberz vom Isnyer Büro für Kultur und Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberbayern, in Kuhnleins Werk ein. Musikalisch wird die Vernissage von Andieh Merk begleitet.