Stadtseniorenrat informiert über mehrere Kanäle

Die persönlichen Kontakte des Stadtseniorenrats zu den Isnyer Senioren sind coronabedingt seit Wochen erschwert oder unmöglich geworden. So verbleibt in dieser Zeit, wo gerade für so wichtige Themen und Fragen wie „Corona-Test“ und „Corona-Impfung“ eigentlich ein persönliches Gespräch wichtig wäre, laut Mitteilung nur der Griff zum Telefon oder zum Computer, um sich per E-Mail auszutauschen. Mitglieder des Gremiums stehen für Fragen und Anliegen unter der Rufnummer 0151 / 20172019, per E-Mail an info@ssr-isny.de oder über die Homepage www.ssr-isny.de zur Verfügung.

Ergänzend dazu gibt es seit einigen Wochen einen Aushang mit kurzen, aktuellen Informationen des Stadtseniorenrats zur Erreichbarkeit und zum Tagesgeschehen am Seiteneingang der Stadtapotheke. Dieses „Info-Schaufenster“ wurde durch Familie Bolender ermöglicht.