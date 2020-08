Stadtrundgänge und geführte Wanderungen sind gestartet

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie seit Mitte März alle Führungen eingestellt werden mussten, können nun wieder Stadtrundgänge und Themenwanderungen in Isny stattfinden. Dabei gelten besondere Regeln, um den Schutz der Teilnehmer zu gewährleisten, teilt das Stadtmarketing mit.

Um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können, sei bis auf Weiteres eine Anmeldung zu den Führungen notwendig. Außerdem wird die Teilnehmerzahl auf 14 Personen beschränkt, obwohl nach der gesetzlichen Regelung bereits größere Gruppen zulässig wären.

Führungsangebot seit Juli ausgeweitet

„Nach Rücksprache mit unserem Führungsteam haben wir uns auf diese Personenzahl geeinigt. So ist – trotz Sicherheitsabstand – eine Führung in angemessener Qualität möglich“, so Ines Kuhfeld vom Tourismusbüro Isny. „Gleichzeitig haben wir das Führungsangebot seit Juli ausgeweitet: bis Mitte September findet die Führung „Isny erzählt Geschichte“ nicht nur jeden Samstagvormittag statt, sondern auch dienstags als Abendführung.“

Mit den Stadtrundgängen sind auch die Exkursionen des Isnyer NaturSommers gestartet. Gemeinsam mit Kräuterexpertin Sonja Raiser-Stehr geht es zu den schönsten Wildkräuterplätzen auf der Adelegg.

So kann man sich anmelden

Info und Anmeldung unter www.isny.de/fuehrungen oder im Tourismusbüro unter Tel. 07562 / 975630, E-Mail: info@isny-tourismus.de