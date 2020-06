„Stadtradeln“: Schon mehr Teams als 2019 angemeldet

Zum zweiten Mal nach 2019 – als auf Anhieb die meisten Kilometer im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis Ravensburg zurückgelegt wurden – beteiligt sich Isny vom 27. Juni bis 17. Juli am „Stadtradeln“. Zu dieser Kampagne für mehr Klimaschutz und eine stärkere Förderung des Radverkehrs ruft das „Klimabündnis“ auf, ein europaweiter Zusammenschluss von Kommunen, die lokale Antworten geben wollen auf den globalen Klimawandel.

An 21 Tagen „sammeln“ Teams möglichst viele Kilometer, die die Teilnehmer CO2-frei auf dem Fahrrad zurücklegen – egal ob auf dem Weg in die Arbeit, in die Schule oder in der Freizeit. Im Vorjahr brachten es 478 Isnyer in 31 Mannschaften auf 82 873 Gesamtkilometer.

Diesen Mittwoch meldet Katarina Schrade von der hiesigen Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) – die mit Bürgermeister Rainer Magenreuter sowie Barbara Rau und Hellen Maus von der Stadtverwaltung das „Stadtradeln“-Koordinationsteam bildet – , dass sich Stand 18. Juni, also neun Tage vor dem Start der Kampagne, erneut schon 35 Teams mit 182 Aktiven angemeldet haben.

„Die Teilnehmerzahl steigt täglich, viele Teams vom letzten Jahr sind wieder am Start, es gibt aber auch bereits einige Newcomer“, freut sich Schrade. Als Beispiele unter Mannschaften, die sich in Betrieben, Vereinen oder Familien zusammengefunden haben, nennt sie als neue die Freiwillige Feuerwehr, die Reichsstadtfanfaren, den Verein Kinder- und Jugendarbeit, große Unternehmen wie die Waldburg-Zeil-Kliniken oder kleine wie die Wassertor-Apotheke, Euronics-Durach oder die Steuerkanzlei Rinninger und Partner. Das größte Team 2019 bildeten 157 Schüler des Gymnasiums, die auch die meisten Kilometer (22 024) zurücklegten und 2020 wieder am Start sind.

Auftaktveranstaltung ist am Samstag, 27. Juni, eine individuelle Fahrrad-Schnitzeljagd auf selbst geplanten Strecken zu mit „Stadtradeln“-Bannern gekennzeichneten Stationen, etwa im Bauernhaus-Museum in Wolfegg, und eine vom ADFC geführte Radtour in die mit teilnehmenden Kommunen Leutkirch und Kißlegg. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr im Innenhof des Isnyer Schlosses, das Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr geplant. Wer mindestens drei Standorte abfährt und dort jeweils ein Foto von sich, Mitradlern und Fahrrädern macht, kann Gutscheine lokaler Fahrradhändler gewinnen (Infos und Anmeldung für diesen Tag bei Robert Blaser-Sziede, ADFC-Ortsvorsitzender, Telefon 07562 / 3740, E-Mail: isny@ adfc-bw.de).

Preise beim „Stadtradeln 2020“ gibt es in mehreren Siegerkategorien: Das größte Team bekommt einen Pokal und wird auf dem „Stadtradeln-Denkmal“, einem Fahrradständer in der Innenstadt verewigt. Gruppensieger mit der höchsten Kilometerzahl absolut und pro Teilnehmer erhalten Gutscheine und Preise von Isnyer Unternehmen wie Bianchi Arnold, Buchhandlung Mayer oder „Die Allgäuerin“, ebenso Einzelsieger für die höchste Kilometerzahl. Sonderpreise wie Radtrikots der Stadt Isny oder Sportbekleidung gibt es für die besten Kinder- und Jugendliche-Teams mit höchster Kilometerzahl in verschiedenen Altersklassen. Siegerehrung und Dankesfest steigen wegen der Corona-Beschränkungen allerdings erst im Herbst.

Wer mitmachen möchte, kann sich im Internet registrieren, dort einem Team beitreten oder selbst eines gründen. Ab 27. Juni können die Radkilometer bei Fahrten zur Arbeit, in die Schule, zum Einkauf, beim Sport oder bei Radtouren online eingetragen oder per „Stadtradeln“-App erfasst werden. Deren Daten sollen übrigens zusätzlich helfen, die Radwegewahl und den Verkehrsfluss in Isny auszuwerten und die Radinfrastruktur zu verbessern. Auch die Teilnahme in „Papierform“ ist möglich, die Liste zum Download gibt es auf der Isnyer Stadtradeln-Website, an der Rathauspforte und am Stand auf dem Wochenmarkt.

Mitmachen kann jeder Isnyer und alle Personen, die in Isny arbeiten, einem Isnyer Verein angehören oder eine Isnyer Schule besuchen, es gibt kein Mindestalter. Unabhängig von Vereinszugehörigkeit oder Arbeitgeber können sich Interessierte auch dem „offenen Team“ oder einer der „Stadtradeln-Familien“ anschließen.