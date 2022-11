Stadtkapelle spielt opulente Hymnen und geht auf Safari

Endlich gibt es auch für die Stadtkapelle und die Stadtjugendkapelle Isny wieder Herbstkonzerte, bei denen sich die Musiker traditionell der sinfonischen Literatur widmen. Neu ist in diesem Jahr, dass kein Gemeinschaftskonzert der beiden Kapellen stattfindet, sondern die Stadtkapelle Isny und die Gruppe Jetzt oder Nie das Konzert am Samstag, 19. November, um 20 Uhr zur Aufführung bringen und die Stadtjugendkapelle zusammen mit der Piccolino-Band das Konzert am Sonntag, 20.November, um 17 Uhr bestreitet. Beide Konzerte finden im Kurhaus der Stadt Isny statt.

Das Konzert am Samstag wird die Gruppe Jetzt oder Nie unter der Leitung von Cornelia Ohmayer mit bekannten Melodien wie Amazing Grace eröffnen. Für die Stadtkapelle hat Stadtmusikdirektor Thomas Herz ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Imposante Eröffnungsfanfaren im Stück Skydance, geheimnisumwobene Klänge in Mystery of Atlantis und das imposante Tongemälde Pilatus: Mountain of Dragons vermitteln Hörerlebnisse. In Jambo Africa werden die Zuhörer und Zuhörerinnen auf eine Safari in die Serengeti entführt und mit Elefant und Mücke gibt es ein unterhaltsames Solo für Piccolo und Tuba.

Am Sonntag laden dann die Stadtjugendkapelle unter der Leitung von Markus Radigk und die Piccolino-Band unter Thomas Herz zum Konzert ein. Verstärkt durch eine Lightshow werden sie mit den ausgewählten Stücken die fantastische Welt aus Herr der Ringe und Harry Potters Heiligtümer des Tode‘ erlebbar machen. Für beide Konzerte wird kein Eintritt verlangt. Foto: Stadtkapelle