Stadtkapelle spielt Musikstück online ein

Kein Jahreskonzert, kein Kinderfest, kein Sommerabendkonzert, keine klatschenden Zuschauer, einfach kein Anlass zu spielen – die Musiker der Stadtkapelle Isny leiden unter dem Fehlen des gemeinsamen Musizierens, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Jetzt haben sie einen Marsch online eingespielt. „Ich hab mir immer wieder Gedanken gemacht, welche kreativen Möglichkeiten wir hätten, um gemeinsam Musik zu machen und die fehlenden Auftritte zu kompensieren“, erzählt Stadtmusikdirektor Thomas Herz. Für den Leiter der Stadtkapelle seien die vergangenen Monate genauso hart und zäh, wie für seine Musiker. Jetzt habe er mit einigen von ihnen den Marsch „Märchenkönig“ von Timo Dellweg eingespielt. Gemeinsam zu musizieren, ohne sich zu nahe zu kommen, das sei eine echte Herausforderung gewesen. Ein paar Musiker hätten im Kurhaus einzeln das Grundgerüst nach einer Vorlage eingespielt. Andere hätten ihren jeweiligen Part zuhause eingespielt und aufgenommen. Dabei seien teils witzige Filmchen darüber entstanden, unter welchen Bedingungen zuhause musiziert wurde. So habe einer nebenher einen Schneemann gebaut und ein anderer auf dem Hometrainer gesessen. Tontechniker Frank Erhardt habe diese Einspieler übereinander gelegt und zusammen geschnitten. So sei aus einzelnen Puzzleteilen ein komplettes Musikstück entstanden. Zu finden ist der Marsch auf der Homepage der Stadtkapelle, auf Facebook und auf der Homepage der Stadt. Fotos: Frank Erhardt