Stadtkapelle Isny spielt Frühjahrskonzert

Nach fast zwei Jahren ohne Auftritte und Veranstaltungen war es am Muttertagswochenende wieder so weit: Die Stadtkapelle Isny lud zum Frühjahrskonzert im Kurhaus ein.

Neben vielen langjährigen Mitglieder durften auch mehrere Debütant:innen auf der Bühne Platz nehmen: Lara & Jan Fritzenschaft, Maxi Höß, Sabine Ladner, Mateo Ludwig und Isabella Bundscheit.

Unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Thomas Herz, dem die Freude über den Bühnenauftritt deutlich anzumerken war, begrüßten die Musiker ihre Zuhörer:innen mit einem Stück, das den ein oder anderen sicher an die gleichnamige Fernsehsendung „Musik liegt in der Luft“ aus den 90er Jahren erinnerte. Weiter ging es im Programm mit einer „Rhapsodie für Euphonium“, die Solist Linus Steinbach ausdrucksvoll vortrug.

Es folgte ein Werk für sinfonisches Blasorchester, das sicherlich den musikalischen Höhepunkt des Konzerts bildete: „Aurora Borealis“. In dem Musikstück vertont der Komponist Rossano Galante die Schönheit und das Geheimnis der grünen Polarlichter, die in besonders klaren Nächten am Himmel über dem Polarkreis zu sehen sind.

Geheimnisvoll ging es mit dem Medley „Bond…James Bond“ weiter, dessen Melodien wohl jeder im Saal mit den Abenteuern des wohl bekanntesten britischen Geheimagenten verband. Ohne Pause führte Vorstand Martin Käser weiter durchs Programm, sodass als nächstes Stück ein Medley aus sechs der schönsten amerikanischen Hits aus den 40er und 50er Jahren erklang: „American Beauties“.

Mit Filmmusik aus dem Kinohit „The Greatest Showman“ und dem Konzertmarsch „Euphoria“ von Martin Scharnagl neigte sich der offizielle Teil des Konzertes dem Ende zu. Der Applaus und die strahlenden Gesichter im Publikum zeigten, dass nicht nur die Musiker:innen die Zeit ohne Konzerte vermisst haben.

So waren der Marsch „Kaiserin Sissi“ und der bekannte Song „Always look on the bright side of life“ nur zu gern gespielte und gehörte Zugaben, mit denen ein tolles Konzert seinen Ausklang nahm.