Stadtkapelle Isny mit neu gewähltem Vorstand

Auf die von Corona geprägten Jahre 2020/2021 blickte die Vorstandschaft der Stadtkapelle Isny in ihrer nachgeholten Jahreshauptversammlung mit gemischten Gefühlen zurück. Dies kam in den Berichten deutlich zum Ausdruck, denn so gut wie alle musikalischen Vorhaben fielen den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Wenigstens die Stadtjugendkapelle bei einem Sommerabendkonzert, sowie die Stadtkapelle mit einer kleinen Besetzung beim „Kinderfest To Go“, konnten musikalische Akzente setzen.

Auch Dirigent Thomas Herz war mit der musikalischen Auslastung nicht zufrieden, versuchte aber unter Wahrung der Corona-Einschränkungen den Probebetrieb weitestgehend zu ermöglichen. So wurden Proben im Freien, in kleinen Besetzungen oder gar online angeboten, um die Stadtkapelle weiterhin auf Spielniveau zu halten. Sorgen bereitet Herz der Nachwuchs an Jungbläsern, zumal durch die Corona-Pandemie die Ausbildung in den Bläserklassen unterbrochen wurde.

Mit Corona-Beeinträchtigungen war auch der Dirigent Markus Radigk konfrontiert. Mit gelegentlichen Auftritten kleiner Teilensembles oder einem Challenge-Wettbewerb hat er versucht, den Kontakt und die Spielbereitschaft bei seiner Stadtjugendkapelle aufrecht zu erhalten. Trotz erschwerter Bedingungen konnte er D-Kurse durchführen und somit die Ausbildung der Jungmusiker erfolgreich vorantreiben.

Infolge geringerer Ausgaben im Abrechnungsjahr, und dank zusätzlicher Unterstützung seitens der Stadt Isny, konnte die aufwendige Restauration der Fahne gestemmt werden und Kassier Korbinian Riedle somit einen ordentlichen Kassenbericht mit einem Plusbetrag vorlegen.

Dem schloss sich ein Grußwort von Hauptamtsleiter Frank Reubold seitens der Stadtverwaltung Isny an. Er dankte der gesamten Vorstandschaft für ihren ehrenamtlichen Einsatz und ihre Bemühungen, in schwierigen Zeiten die Stadtkapelle zusammenzuhalten.

Bei den anstehenden Wahlen wurde das Vorstandsteam um Martin Käser, Torsten Denninger und Susi Kleck in ihrem Amt bestätigt. Ebenso Schriftführer Franz Biggel-Blaschko, Inventarverwalter Roland Denzel und Beisitzerin Romina Beschler.

Verabschiedet wurden Kassier Korbinian Riedle und Jugendleiterin Ilena Riedle, sowie Cornelia Ohmayer. Ihnen folgen Sabine Ladner als neue Kassiererin, Alisa Heutmann als Notenwartin, Maren Franz als Jugendleiterin und Anja Denzel als Beisitzerin nach.