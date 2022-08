Stadtkapelle gibt mehrere Konzerte in Sotkamo

Die Stadtkapelle Isny hat in der finnischen Partnerstadt Sotkamo die Festivitäten zum Jubiläum 375 Jahre Sotkamo musikalisch begleitet. Einige Jahre war es sehr ruhig geworden um die Partnerschaft mit der finnischen Stadt, heißt es in einer Mitteilung. Bis eine kleine Delegation aus Sotkamo 2019 der Einladung aus Isny folgte und zur Schlossweihnacht kam.

Bürgermeister Mika Kilpeläinen und Bildungs- und Kulturbeauftragte Merja Ojalammi – beide erstmals in Isny – spürten wohl das ernsthafte Interesse der Allgäuer und sprachen eine Gegeneinladung aus. Die europäischen olympischen Jugendwinterspiele seien beispielsweise im Gespräch gewesen. Zwei Jahre lang wurden alle Pläne aus bekannten Gründen ausgebremst. Dann folgte die Einladung für die Stadtkapelle Isny zum Stadtjubiläum.

34 Mitglieder der Stadtkapelle und der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu und mit Petra Eyssel und Peter Clement zwei Mitglieder des Gemeinderats reisten nach Sotkamo. Bürgermeister Rainer Magenreuter wollte ebenfalls dabei sein, Covid 19 hat ihn jedoch daran gehindert.

Nach einem verspäteten Flug mit Hindernissen, erreichte die Gruppe nachts um drei Uhr ihr Ziel in Vuokatti. Eventmanager Marko Karvonen, der das Stadtjubiläum organisiert und sehr gut deutsch spricht, begleitete die Gruppe auf der langen Busfahrt von Helsinki nach Vuokatti. Die Stadtkapelle war in den am See gelegenen Ferienhäusern von Petri Heikinnen untergebracht. Petri und seinen Lachs kennen viele Isnyer von der Schlossweihnacht und er bereitete der Isnyer Reisegruppe einen Fisch-Grillabend während ihres Aufenthalts.

Der Besuch einer Husky-Farm oder alternativ Klangschalenmeditation und Yoga auf dem Vuokatti-Hügel waren am ersten Tag angesetzt. „Wir sind so herzlich aufgenommen worden und man hatte sich ein so tolles Programm ausgedacht, es hätte nicht schöner sein können“, so Stadträtin Petra Eyssel. Sie habe sich sehr gefreut, sich mehrfach mit Stadträtin Anne Lukkari über Kommunalpolitik austauschen zu können. Peter Clement übernahm als stellvertretender Bürgermeister die offiziellen Termine.

Ein Brauereibesuch mit Bürgermeister Kilpeläinen, ein Tanzabend und der Stadionbesuch bei einem Spiel der Sotkamon Jymy, die in der Finnish Baseball League spielen, sowie ein Konzert dort mit einer Sängerin gehörten zum Programm. Bürgermeister Kilpeläinen erklärte im Baseball-Stadion den jungen Musikern die Regeln des Finnish Baseball und ließ sie Schläge üben. Für Gabriele Koeppel-Schirmer war der Tanzabend der Höhepunkt, „mitten im Wald, auf einem Hügel mit finnischem Tango“.

Die Stadtkapelle selbst spielte täglich an unterschiedlichsten Plätzen – der eigentliche Grund der Reise. Auch das war gut organisiert, wie Stadtmusikdirektor Thomas Herz anmerkt. Dass ein paar der größten Instrumente, wie Tuba und Schlagzeug, von den Finnen geliehen werden konnten, sei wegen der Flüge eine große Erleichterung gewesen. „Wir hatten jeden Tag einen Auftritt, in unterschiedlichen Besetzungen, die alle gut besucht waren. Unsere Musik ist gut angekommen“, berichtet Herz. Der Auftritt im Gemeindehaus wurde live gestreamt und gesendet und ein Konzert mit weiteren Kapellen fand auf dem Marktplatz statt.. Das beste Erlebnisse sei aber der Auftritt im Baseball-Stadion am „Sotkamo Day“, ein riesiges Fest als Höhepunkt des Jubiläums gewesen.

Die Begeisterung hätte bei mehreren Teilnehmern dazu geführt, dass sie sich künftig in die Partnerschaft mit Sotkamo einbringen und den Finnen zeigen wollen, dass auch Isny einiges zu bieten hat.