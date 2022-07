Stadtjugendkapelle Isny konzertiert im Europapark Rust

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stadtjugendkapelle Isny unter der Leitung von Markus Radigk hatte beim „Euro-Musique Festival“ im Europapark Rust einen Auftritt. Am Dienstag, 28. Juni spielten die 40 jungen Musikerinnen und Musiker ein Disney-Programm mit Stücken aus dessen bekannten Filmen auf einer der zahlreichen Bühnen im Park. Bei dem Festival traten rund 50 Gruppen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz auf.

„Es war auch sehr schön für die Jugendlichen, nach so langer Zeit wieder einen gemeinsamen Ausflug machen zu können“, sagt Radigk. Das sei wichtig für den Zusammenhalt in der Kapelle. Begleitet wurde die Stadtjugendkapelle unter anderem auch von Mitgliedern der Landkapellen aus den Isnyer Ortschaften.

Die nächsten Auftritte der Stadtjugendkapelle sind beim Sommerabendkonzert am Mittwoch, 6. Juli im Kurpark Isny und beim Kinder- und Heimatfest in Isny am darauffolgenden Wochenende.