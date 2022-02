Stadtführung in Isny startet neu

In dem historischen Stadtoval in Isny findet ab Samstag, 12. Februar, wieder die wöchentliche Stadtführung statt. Die Gastführerinnen und Gastführer leiten die Führung „Isny erzählt Geschichte“ samstags ab 9.30 Uhr vom Marktplatz 2, direkt neben der Isny Info, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die kleine Winterpause wurde genutzt, um eine neue Routenführung auszuarbeiten und die Inhalte und Reihenfolge anzugleichen. Den Gast erwartet eine spannende Führung durch die Isnyer Geschichte mit Blicken hinter die Kulissen, Anekdoten und vorbei an Türmen, Toren und Graben. Tickets können online über isny.de/erlebnisse gekauft werden oder vorab in der Isny Info. Es gelten weiterhin die aktuellen Corona- und Hygienevorschriften. Die Stadtführungen werden unter 2G durchgeführt.Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07562 / 999 90 50, per Mail an info@isny-marketing.de oder online unter www.isny.de/fuehrung.