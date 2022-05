Stadtbücherei verleiht ukrainische Kinderbücher

In der Stadtbücherei Isny steht seit Kurzem ein Regal mit ukrainischen Kinderbüchern. Diese können von den Geflüchteten ohne Registrierung ausgeliehen werden.

Aus der vertrauten Umgebung gerissen werden und in ein anderes Land fliehen zu müssen, dessen Sprache man nicht spricht, ist gerade für Kinder sehr hart, schreibt die Stadt Isny in einer Pressemitteilung. Da können vertraute Dinge ein Trost sein – auch Kinderbücher. Auf Initiative einer Isnyer Stadträtin, die selbst Geflüchtete bei sich aufgenommen hat, fragte die Stadtverwaltung bei der Firma Gardinia vor dem vorerst letzten Hilfstransport an, ob ukrainische Bücher mitgebracht werden könnten. Thomas Riedmüller, Prokurist bei Gardinia, kümmerte sich darum und organisierte den Transport.

In der Stadtbücherei steht das Regal im Eingangsbereich. Oleg Finger, Isnyer mit ukrainischer Herkunft, hat kurzfristig die Informationen in die Landessprache übersetzt. Gesucht werden noch Bücher für ältere Kinder und Jugendliche. „Vielleicht haben ja Isnyer Familien mit ukrainischen Wurzeln Bücher übrig und stellen sie uns für die Ausleihe zur Verfügung“, hofft Büchereileiterin Anette Schmid.