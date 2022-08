Stadtbücherei präsentiert Ergebnisse der Otl-Aicher-Wochen

Von den Kindern abgezeichnet, gedruckt, in Einzelteile zerlegt und neu zusammengefügt, weitergezeichnet, in neue Zusammenhänge gestellt, anders kombiniert, verfremdet, in Farbe getaucht oder ganz neu erfunden – bis zum 11. September präsentiert die Stadtbücherei Isny die Ergebnisse der „Otl-Aicher-Wochen“ an der Grundschule Isny. Zum Jubiläum „isnyaicher22“ hat das Büro für Kultur der Isny Marketing laut Mitteilung Schüler und Lehrende eingeladen, dem berühmten Grafikdesigner und seinen 136 für Isny gestalteten Bildzeichen Raum zu geben.