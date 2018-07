Stadtbach wird auch am Marktplatz geöffnet

Das Schlusswort des Bürgermeisters geriet unfreiwillig humoristisch: „Wir haben trotz langer Diskussion gute Lösungen gefunden“, sagte Rainer Magenreuter, nachdem die Stadträte am Montagabend über eineinhalb Stunden um erste Beschlüsse zur künftigen Gestaltung des Isnyer Marktplatzes gerungen hatten – mit teils überraschenden Ergebnissen und unterschiedlichstem Abstimmungsverhalten quer durch alle drei Ratsfraktionen.

Die wichtigsten Punkte: Der neue Platz bekommt für etwas über „214 000 Euro brutto mit Nebenkosten“ als „zentrales Element“ ein rund sechs mal fünf Meter großes „Fontänenfeld“. Dafür stimmten zwölf Stadträte, jeweils vier waren dagegen oder enthielten sich. Planer Peter Wich vom beauftragten Münchner Büro „terra.nova“ deutete an, dass dieses Wasserspiel weiter nord-östlich in die Platzmitte geschoben werden könnte, um auch eine „Sichtbeziehung“ zur neuen Hirschterrasse herzustellen.

Zwischen dieser und dem Hallgebäude werden zweitens für knapp 12 000 Euro etwa 40 Quadratmeter „Katzenkopfpflaster“ verlegt mit mittelalterlichen Steinen, die in der südlichen Altstadt ausgegraben worden waren und derzeit im städtischen Bauhof lagern. Dieser Plan gefällt 15 Räten, bei einer Enthaltung stimmten vier dagegen. „Noch nicht konkretisiert“ ist laut Bürgermeister Magenreuter die Idee eines Stadtmodells aus Bronze in diesem Bereich, auch die Finanzierung sei offen.

Drittens soll der Stadtbach nicht nur in der Hofstatt offen fließen, sondern auch über zehn Meter direkt am Marktplatz zwischen Hallgebäude und Obertorstraße im Bereich der künftigen „Barfüßer“-Gastronomie. Um diesen Punkt kreiste die Diskussion vor allem (siehe Kasten). In die Detailplanung gehen soll laut Beschluss eine Variante für etwas über 100 000 Euro, bei der Wich den Bach in 40 bis 50 Zentimetern Tiefe offen führt. Technische Hilfsmittel, etwa eine Pumpe, sind hier nicht nötig.

Vor dem „Barfüßer“-Gebäude sieht Wich zur Verkehrssicherung ein Geländer vor, mit zwei Stufen will er entlang der Außengastronomie einen Zugang zum Wasser ermöglichen. Die Stadträte nehmen mit ihrem Beschluss in Kauf, dass die Möblierung der Gaststätte „weiter in den Marktplatz in den Zugangsbereich zum Hallgebäude“ rückt. So stand es in der Beschlussvorlage der städtischen Bauverwaltung, die eigentlich empfahl, auf die Offenlegung zu verzichten.

Ein vierter Punkt galt den Ausgrabungen. Für die Funde früherer Stadtbebauung, die derzeit erforscht werden, wird es keine „archäologischen Schaufenster“ geben, die nur eine Stimme bekamen. Allerdings beauftragte der Gemeinderat Planer Wich mit großer Mehrheit (zwei Enthaltungen) zu prüfen, wie die archäologischen Funde anderweitig dargestellt werden könnten. Ideen dazu sollen bis zur nächsten Beratungsrunde im November vertieft werden, etwa ein Info-Bildschirm im Gewölbebogen unter dem Blaserturm, „visuelle Tafeln“ zur Information von Besuchern, ein Nachzeichnen historischer Mauerverläufe mittels des Pflasters auf dem Marktplatz oder, dass alte Mauerreste „als Relief“ direkt im Bodenbelag sichtbar bleiben.

Als Baukosten veranschlagt Peter Wich etwas über drei Millionen Euro. Im Haushalt sind für 2020/21, die Jahre, in denen der Marktplatz umgestaltet werden soll, 2,5 Millionen Euro eingeplant.

CDU- und SPD-Fraktion monierten an der Beschlussvorlage der Verwaltung am Montag, dass auf die stadtgeschichtlichen Forschungen von Roland Manz, Heinz Bucher und Erhard Bolender zu wenig eingegangen werde. Die Kritik mündete im Antrag von Alexander Ort, „ein Budget von zwei Prozent der Bausumme für die historische Sichtbarmachung“ bereitzustellen. Damit wollte Ort einerseits „für Kostensicherheit“ sorgen, zugleich aber auch die „jahrelange Arbeit“ gewürdigt wissen. Nach dem ausdrücklichen Hinweis von Ort, der Arbeitskreis Marktplatzgestaltung des Gemeinderates möge Bucher und Manz in seine Überlegungen einbinden, stimmte die Mehrheit der Räte für den Antrag.

Markus Immler (Freie Wähler) beantragte zuletzt, dass aus Kostengründen und auch, um die Sicht von der Hirschterrasse auf das „Fontänenfeld“ nicht zu beeinträchtigen, auf Fahnenmasten östlich des Blaserturms verzichtet wird. Obwohl Bürgermeister Magenreuter sogar für vier statt für drei Fahnen plädierte – ergänzen wollte er eine Europa-Flagge – stimmten die Räte mehrheitlich für den von Immler angeregten Verzicht.