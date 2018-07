Stadtbücherei braucht mehr Raum und neuen Schwung

„Das Jahr 2010 war ein schwieriges Jahr“, sagte die Diplom-Bibliothekarin Anette Schmid am Montagabend dem Verwaltungsausschuss. Hauptgrund sei das für 2010 im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent gekürzte Medienbudget von nur 10000 Euro gewesen. Damals hatte der Gemeinderat aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage den Rotstift ansetzen müssen.

Entsprechend der Nachfrage konnten laut der Bibliothekarin nicht ausreichend neue Bücher gekauft werden und die Aktualisierung des Angebots in der Bücherei war nur gering. Zur Folge hatte dies laut Schmid einen Rückgang der Ausleihen auf rund 89700. 92200 waren es im Vorjahr gewesen. Die Gesamtzahl des Medienbestands ging von 22700 auf 21900 zurück.

Schmid appellierte an die Vertreter im Ausschuss, man müsse das Angebot in der Stadtbücherei aktuell halten, ansonsten würden sich die Kunden schnell woanders umschauen. Für das kommende Jahr hat der Gemeinderat im Haushalt 20000 Euro der Bücherei als Medienbudget zugestanden. Schmid: „Darüber bin ich natürlich sehr froh, auch wenn es Jahre zuvor noch 24000 Euro gewesen sind.“ Das bisher immer noch fehlende Angebot von Filmen und Musik wird es so auch dieses Jahr nicht geben können.

Standort bereitet Sorgen

Doch neben der finanziellen Lage macht Anette Schmid die Situation des Standorts der Bücherei große Sorgen: „Wir müssen sehr beengt arbeiten.“ Vergleichsweise hätten andere Büchereien mit einem ähnlich großen Angebot dreimal soviel Fläche. „Wir haben gute Arbeit geleistet, aber es ist wichtig, auch die Mängel aufzuzeigen.“ So konfrontierte Schmid den Ausschuss mit der Tatsache, dass die Fenster an allen drei Seiten des Gebäudes bei Regen, Wind und Wetter nicht dicht sind, sodass Zugluft und Wasser Probleme machen. „Wir müssen dann die Regale mit den Büchern von den Fenstern wegstellen.“ (loe)