Die Veranstalter der Kleinkunst-, Theater- und Konzertreihe „Zwischentöne“ wollen neue Wege gehen und erkunden dabei Stadt, Land, See rund um Isny. Sie versprechen ein abwechslungsreiches Programm von Mai bis November mit „spannenden Kulturerlebnissen“, wie es in der Ankündigung heißt. Tickets sind ab 2. Mai erhältlich.

Das Konzert von „Wille & The Bandits“ macht am Donnerstag, 5. Mai, um 20 Uhr, im Kurhaus am Park in Isny den Anfang. Die Musiker bewegen sich im Spektrum Blues, Rock bis hin zu Folk.

„Happy Hour“ heißt es dann am Dienstag, 24. Mai. Das Konzept: Ein Freigetränk und gute Unterhaltung. Hier trifft Schwäbisch auf Hochdeutsch beim Poetry Slam Abend „Mann vs. Mann“ um 19.30 Uhr im hello my deer. Auf der Bühne: Wolfgang Heyer und Alex Simm, zwei der bekanntesten Poetry-Slammer im süddeutschen Raum.

Das Konzert mit dem Manuel Randi Trio steht am Sonntag, 19. Juni, auf dem Programm. Ab 20 Uhr kündigen die Musiker einen Abend mit leisen lyrischen Tönen und heißen feurigen Rhythmen im Historischen Adlersaal in Großholzleute an.

Schritt für Schritt erkundet die Clownerin Martha Labil vom 15. bis 17. Juli Isny und ihre Umgebung. Von Freitag bis Sonntag tritt sie an verschiedenen Spielorten auf und spielt ihr neues Programm „Grad’Us – Step By Step“. Zu entdecken wird sie sein im Kurpark Isny, im Naturbad Beuren und im Waldbad Isny .

Ebenfalls am Freitag, 15. Juli, gibt es ein Konzert im hello my deer mit Ashraf Sharif Khan und Viktor Marek. Um 20 Uhr spielen die zwei bei der Geburt getrennte Zwillinge eine Mischung aus HipHop, Electro und Sitar-Klängen.

Am Samstag, 13. August trifft dann „Improtheater auf Bildzeichen“. Das AllgäuEnsemble „Die Wendejacken“ lässt sich auf ein Experiment ein: Auf Zuruf des Publikums spielen sie spontane Szenen, der besondere Clou des Abends ist die Verbindung zu „isnyaicher22“, dem Jubiläum zum 100. Geburtstag des Gestalters Otl Aicher. Gespielt wird direkt am aichermagazin, im Kurpark Isny, mit freiem Blick auf die Aicherschen Bildzeichen. Beginn 19.30 Uhr, Eintritt frei.

„The Lombego Surfers“ sind vom Kulturgetriebe eingeladen worden einen Zwischenstopp in Isny einzulegen: am Donnerstag, 15. September, um 20 Uhr, im Kurhaus am Park präsentieren die Voodoo Rock Punker ihr Konzert.

Einen besonderen Spaziergang gibt es am Sonntag, 25. September, mit der Theaterperformance von Klub Girko „Human Time, Tree Time”. Der geführte Spaziergang mit kulturellen Akzenten begleitet die Besucher durch das Felderholz in Richtung Biesenweiher. Der Sonntagsspaziergang wird zweimal angeboten, um 10 und um 15 Uhr.

Im Historischen Adlersaal in Großholzleute ist am Mittwoch, 5. Oktober, um 19:30 Uhr Maxi Schafroth zu Gast mit seinem Kabarettprogramm „Faszination Bayern“.

Die Happy Hour geht dann in die nächste Runde und präsentiert am Mittwoch, 19. Oktober, um 19:30 Uhr im Vesta den Fingerstyle-Akustik-Gitarristen Geordie Little. Auch hier ist im Ticketpreis ein Freigetränk inbegriffen.

Zum Abschluss der „Zwischentöne“ tritt dann noch Jonny Karacho mit „Punk Is Dad“ auf die Bühne. Das Kinderkonzert, am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr im Kurhaus am Park Isny, setzt einen frechen Akzent in der Kindermusiklandschaft: In einer Mischung aus Folk, Ska, Pop und Punk Songs gibt es Punkrock für Kids.

Nähere Informationen unter www.isny.de/zwischentoene. Tickets sind erhältlich in der Isny Info im Hallgebäude Telefon 07562 / 9 99 90 50, E-Mail: info@isny-marketing.de oder online unter www.isny.reservix.de sowie an allen reservix-VVK-Stellen.