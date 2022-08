Stadt Land Fluss – Art

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Sommer kamen die Isnyer Kinder für eine Woche in einen besonderen Genuss, künstlerisches Schaffen in der Natur – ein Land Artprojekt.

Es wurden zu Fuß und mit dem Fahrrad besonders schöne Orte in der näheren Isnyer Umgebung aufgesucht. Die Natur wurde zum Atelier der Kinder und alle dort aufgefundenen Materialien wurden neu ergriffen und begriffen: Sammeln, sortieren, aneinanderreihen, knüpfen, biegen, weben, brechen, verzieren, ordnen, anhäufen, bauen - die Vielfalt der Natur wurde zur Farbpalette der jungen Künstler. Das Wasser diente zur Beförderung von brennenden dreidimensionalen Holzobjekten; aus Steinen wurden Farbpigmente gemahlen, zarte Blüten und Blätter zierten wie Vorhänge die Waldwege, Lehmwände wurden zu Leinwänden und Reliefs und bunte Bodenteppiche aus Beeren, Stöcken und Rinde begrüßten die Eltern am letzten Tag des Projektes und ebneten die Wege zu einer Ausstellung und einem Abschlusspicknick an der Argen.

Inspiriert wurden die Kinder durch den Film „Rivers and Tides“ des bekannten Land Art Künstlers Andy Goldsworthy.

Das Ziel des Projektes ging voll auf, die Kinder hatten viel Spaß auch ganz ohne ihre gewohnten Spielsachen, sie konnten ihren Bewegungs- und Erkundungsdrang ausleben und ihre gestalterischen Fähigkeiten weiterentwickeln. Täglich wurde ein vegetarisches Gericht zubereitet, um den Kindern zu vermitteln, dass eine gesunde Ernährung genauso wichtig ist wie tägliche Bewegung draußen.

Gefördert wurde das integrative Kunstprojekt für Kinder und Jugendliche vom BBK und zusätzlich im Rahmen des Ferienprogramms veranstaltet und gefördert von dem Deutschen Kinderschutzbund OV Isny e.V. mit einer zusätzlichen Förderung seitens der Waisenhausstiftung Siloah. Durchgeführt wurden die zwei Projekte die ineinander griffen von Lucia Thanner (Kunsttherapeutin), Till Schilling (Künstler) und Bernd Imminger (Künstler).