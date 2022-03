Stadt Isny sucht Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg nach Deutschland flüchten, brauchen Wohnraum. Die Stadt Isny bittet deshalb alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe bei dessen Beschaffung. Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine seien bereits eingetroffen, ihre Zahl werde sich in den nächsten Wochen deutlich erhöhen. Um dafür gerüstet zu sein, sammelt die Stadt Angebote für Wohnungen und Häuser. Der angebotene Wohnraum sollte für einen längeren Zeitraum, mindestens bis zum Juli, zur Verfügung stehen.

Geflüchteten aus der Ukraine stehen grundsätzlich die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes als erste Anlaufstelle zur Verfügung. Sie werden den Stadt- und Landkreisen zugewiesen, nach bis zu sechs Monaten folgt die Anschlussunterbringung in den Kommunen. Es seien aber jetzt schon etliche der Flüchtlinge direkt in Isny angekommen.

Wer Wohnraum für Menschen aus der Ukraine in Isny zur Verfügung stellen kann, wendet sich an die Stadtverwaltung per E-Mail unter info@isny.de oder telefonisch unter 07562 / 98 4 0 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, Donnerstagnachmittag, 14 bis 18 Uhr). Unter www.rv.de/ukraine gibt es unter dem Stichwort „Private Wohnungsangebote“ ein Onlineformular, in das sich Wohnungsanbieter direkt eintragen können. Auch diese Meldungen werden an die Stadtverwaltung Isny weitergeleitet.

Die wichtigsten Ansprechpartner für Geflüchtete, aber auch zu den Möglichkeiten der Unterstützung sowie Links zu weiteren Infoseiten des Landkreises und Landes sind auch auf der städtischen Homepage unter www.isny.de/ukraine zu finden.