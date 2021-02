Stadt Isny: Jeder kann trotz Corona sicher wählen

Die Stadt Isny ruft wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger dazu auf, auch in der Zeit der Pandemie vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Benachrichtigungen für die Landtagswahl am 14. März werden von der Post zugestellt. Corona sollte nicht als Ausrede dafür herhalten, nicht zum Wählen zu gehen. Denn wer seine Stimme wegen der Infektionsgefahr nicht in einem Wahllokal abgeben möchte, könne dies per Briefwahl tun.

Das Wahlamt in Isny stelle sich auf eine größere Zahl von Briefwählern ein. Deshalb gebe es dieses Jahr vier statt der bisher üblichen zwei Briefwahlbezirke. Ab Erhalt der Wahlbenachrichtigungen, die bis spätestens 21. Februar verschickt werden, können die 10 340 Wahlberechtigten in Isny und den Ortschaften die Unterlagen für die Briefwahl beantragen.

Wahlschein online oder per Benachrichtigung beantragen

Der Wahlschein mit den zugehörigen Unterlagen kann online unter www.isny.de/briefwahl bis spätestens Donnerstag, 11. März, 12 Uhr, beantragt werden. Die Unterlagen werden dann per Post an die Wohnadresse gesandt. Alternativ kann der Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und dann ans Rathaus gesendet oder direkt im Bürgerbüro abgegeben werden. Je nach Andrang können die Unterlagen gleich mitgenommen werden, oder sie werden ebenfalls per Post nach Haus geschickt.

Persönlich ist die Antragsstellung bis spätestens Freitag, 12. März, 18 Uhr, im Bürgerbüro im Rathaus möglich. Briefwähler müssen aber auch darauf achten, dass ihre ausgefüllten Wahlbriefe rechtzeitig per Post beziehungsweise durch Einwurf im Rathaus ankommen. Am Wahlsonntag müssen die Wahlbriefe bis 18 Uhr im Briefkasten am Isnyer Rathaus sein. Wer seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte und dazu den Stimmzettel erhalten hat, wundert sich laut der Stadt vielleicht über ein Loch in der oberen rechten Ecke des Formulars. Hintergrund dafür sei die Kennzeichnung der Stimmzettel für Blinde und Sehbehinderte.

Hygienekonzept für die Wahllokale

Auch in den Wahllokalen sei sicheres Wählen möglich. „Die Stadt Isny hat dafür ein Hygienekonzept ausgearbeitet“, erläutert Wahlleiterin Anita Gösele. Wer am Wahlsonntag zur Wahl ins Wahllokal geht, muss sich an die die dort die geltenden Corona-Hygienemaßnahmen halten. Nach derzeitigem Stand ist der Zugang nur mit medizinischer beziehungsweise FFP2-Maske erlaubt. Desinfektionsmöglichkeiten seien gegeben, und der Wähler dürfe einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.