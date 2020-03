Stadt Isny informiert online über Corona

Um die Infektion mit dem Virus Covid-19 einzudämmen, müssen Behörden kurzfristig reagieren. Ausgehend von der jeweils aktuellen Lage, beschließen Stadt, Landkreis, Land oder Bund entsprechende Maßnahmen.

Die Stadt Isny hat im Amtsblatt (Isny Aktuell) Nummer 12, das am 18. März erschien, eine Allgemeinverfügung erlassen, die bereits überholt ist und von einer Allgemeinverfügung des Landratsamtes ersetzt wurde. Danach wurde die erste Verordnung des Landes Baden-Württemberg erlassen, die bereits am Tag später weiter verschärft wurde. Wegen des frühen Redaktionsschlusses des Amtsblatts am jeweils vorhergehenden Freitag kann die Stadt im Amtsblatt nicht so tagesaktuell reagieren, wie erforderlich.

Bürger werden deshalb gebeten, sich mindestens täglich im Internet auf der Homepage der Stadt Isny zu informieren: www.isny.de/corona. Dort finden sich die aktuellen Mitteilungen und Verfügungen.