Städtische Galerie im Schloss veranstaltet Strawalde-Abend

Die Ausstellung „Sinnbild – Bildsinn. Strawaldes geheimnisvolle Bilderwelten“ in der Städtischen Galerie im Schloss Isny zeigt Werke der Sammlung FriLo eines Isnyer Ehepaares. Einen Abend ganz im Zeichen von Strawalde bietet das Begleitprogramm am 27. September, um 19 Uhr.

Die beiden großen Leidenschaften von Strawalde – Malerei und Film – werden an diesem Abend beleuchtet. Eine Kurzführung gibt Einblick in das Werk Strawaldes und die Ausstellung in Isny. Anschließend gibt die Filmvorführung der Dokumentation „Jürgen Böttcher Ma Vie/Mein Leben“ von Christian Beetz, weitere Einblicke in das Leben von Strawalde. Das Porträt folgt den Spuren des größten Künstlers der DDR. Der Film stellt die zweite große Leidenschaft von Strawalde dar. Einer seiner Werke, den Film „Drei von vielen“ aus dem Jahr 1961, wird zum Abschluss des Strawalde-Abends gezeigt.

Der Eintritt beträgt 8 Euro. Die Öffnungszeiten der Städtischen Galerie im Schloss: Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro und eine Familienkarte ist für 12,50 Euro erhältlich. Gruppenpreise ab zehn Personen nach Rücksprache. Die Tickets gelten auch für die Dauer- und Wechselausstellungen der Kunsthalle im Schloss.