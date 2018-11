Städtepartnerschafts-Pläne für 2019

Das neue Führungstrio Katarina Schrade, Johanna Seitz und Martin Schmidt hat im historischen Sitzungssaal des Rathauses einen Rückblick über das erste Jahr seiner Tätigkeit im Ausschuss der Städtepartnerschaft Isny/Notre Dame-de-Gravenchon gegegben. hinzu kam ein erster Ausblick auf die geplanten Unternehmungen 2019.

Die Sitzungsteilnehmer waren sich einig, dass die wichtige Arbeit für die Städtepartnerschaft nicht auf einen kleinen Zirkel beschränkt sein sollte, sondern dass die Bevölkerung besser eingeschlossen und informiert werden sollte. Dazu sollen zu den Sitzungen und Begegnungen mit den französischen Freunden in Zukunft öffentlich alle Interessierte einladen werden.

Wichtigster Programmpunkt 2018 war der Besuch der Gravenchonais zum Kinderfest, zu dem etwa 40 Gäste aus der Normandie anreisten. „Es war der Wunschtermin unserer französischen Freunde, die das Kinderfesttreiben schon mehrfach erlebt und sichtlich wieder genossen haben“, schreibt der Ausschuss in einer Pressemitteilung.

Ein Tagesausflug führte die Gäste an den Alpsee, ins Bauerhofmuseum in Diepolz und zum gemeinsamen Essen in einem gemütlichen Lokal. Als Höhepunkt des Besuchs wird der Abschlussabend bei bestem Wetter im Freien vor der neuen Mensa des Schulgeländes bezeichnet: „Hier konnten die Gäste und Gastgeber bei Gerilltem und Gebackenem in bester Stimmung und musikalischer Begleitung der Musikkapelle Beuren auf die gemeinsamen Tage anstoßen.“

Am Kinderfestsamstag kam wie schon seit mehreren Jahren üblich eine Gruppe von 30 Jugendlichen aus Gravenchon zum Ferienlager auf den Zeltplatz am Waldbad. Für ihren einwöchigen Aufenthalt war ein reichhaltiges Programm vorgesehen, darunter einige gemeinsame Aktionen mit Isnyer Jugendlichen. „Der Partnerschaftsausschuss hofft auf diese Weise, die früher üblichen Jugendaustausche wieder aufleben zu lassen, die derzeit nur eine Richtung haben nämlich von Frankreich nach Isny“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wieder auf der Schlossweihnacht

Ein aktueller Tagesordnungspunkt war die bevorstehende Schlossweihnacht, auf dem die Partnerstädte vertreten sind. Auf dem Gravenchon-Isny Stand wird es wieder französische Spezialitäten wie verschiedene Crêpes, Cidre, Calvados und auch Glühwein geben. Das Angebot wird durch eine Tombola abgerundet, die eine Abordnung aus Gravenchon ausrichtet und bei der jedes Los größere oder kleinere Preise gewinnt.

Gegenbesuch an Pfingsten

Der Gegenbesuch der Isnyer im kommenden Jahr wird um den Pfingstsamstag (8. Juli) organisiert, an dem die französische Partnerstadt das schon traditionelle „Hopfenfest“ ausrichtet, zu dem eine der Isnyer Kapellen, dieses Mal jene aus Beuren, und das Isnyer Bier und einen wesentlichen Beitrag leisten. Der Partnerschaftsausschuss plant, die Rückfahrt auf mehrere Tage ausdehnen, um ein touristisches Programm, etwa einen Abstecher nach Paris und eventuell einen Besuch von Verdun anzuschließen. Der genaue Ablauf wird noch ausgearbeitet.