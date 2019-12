Spurensofffilterung kostet viel Geld

Sogenannte Spurenstoffe werden die Kläranlagen in Zukunft intensiv beschäftigen, schreibt die Stadtverwaltung Isny in einer Pressemitteilung. Der Wasser- und Abwasserverband Untere Argen (WAV) ließ sich deshalb von Michael Brandt, Sachgebietsleiter Abwasser- und Gewässerschutz beim Landratsamt, in die umfangreiche Thematik einführen.

Spurenstoffe umfassen laut Brandt tausende von Verbindungen und die meisten sind vom Menschen selbst produziert. Industriechemikalien, Schwermetalle, Arzneimittelwirkstoffe, Nahrungszusatzstoffe, Tenside und Weichmacher, Pflanzenschutzmittel und Mikroplastik. Und dann noch Metabolite, die entstehen, wenn Spurenstoffe untereinander reagieren.

„Wir als Bodensee-Einleiter müssen uns sensibilisieren“, erklärte Berthold Abt, der technische Verbandsleiter des WAV, warum er Brandt zu diesem Vortrag eingeladen hat. Die Kläranlage Unterried leitet über die Argen in den Bodensee ein und all diese Spurenstoffe können im Bodenseewasser nachgewiesen werden. Sie wirken sich auf Menschen und Tiere aus, machte der Fachmann klar, da lasse sich nichts wegdiskutieren.

Baden-Württemberg setze in Sachen Spurenstoffe auf eine Zwei-Säulen-Strategie: vermeiden und rausfiltern. Bei der Vermeidung gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, da zähle auch das Konsumverhalten jedes Einzelnen.

Alle größeren Kläranlagen im Bodenseeraum stünden beim Filtern im besonderen Fokus. Ziel sei es, diese Anlagen mit einer Spurenstoffelimination auszustatten. Für die Elimination kommen drei Verfahren in Frage: oxidativ mit Ozon, adsorptiv mit Aktivkohleoder physikalisch durch Ultrafiltration. Alle Verfahren haben Vor- und Nachteile, teuer seien sie alle, heißt es in der Pressemitteilung. Zwar fördere das Land die Umrüstung, allerdings würden Investitionen und Betrieb der Verfahren die Abwasserkosten je nach Verbrauch um bis zu zehn Euro pro Person im Jahr erhöhen.

Hinzu komme, dass der Energieverbrauch sehr hoch ist. Ein Aspekt, den Bürgermeister Rainer Magenreuter umtreibt. „Diese Maßnahmen werden den Stromverbrauch, den wir in der Kläranlage optimiert haben, immens nach oben schnellen lassen. Das muss man in der gesamtökologischen Betrachtung einbeziehen.“