„Spuren des Menschseins“ heißt die aktuelle Ausstellung des Holzbildhauers Andreas Kuhnlein in der Städtischen Galerie im Schloss Isny. Noch bis 4. September zeigt er zerklüftete Skulpturen, die mit Hilfe der Motorsäge entstanden sind. Mit seinem Werk „Troika“ weist der Chiemgauer Künstler auf die Ausbeutung unserer Erde hin und regt zum radikalen Umdenken an.

Kuhnleins Troika – ein Dreigespann, das für gewöhnlich von drei Pferden gezogen wird – führen drei Männer an. Sie ziehen einen mehrere Meter langen Kahn, der offensichtlich nicht mehr seetauglich ist und zum Transport auf ein eisernes Fahrgestell gesetzt wurde. Im Kahn sitzt ein kleiner Hund. Hinter ihm steht eine, in die Ferne blickende, schwangere Frau, mit einer Hand an der Stirn hält sie Ausschau, während die andere Hand auf ihrem Bauch ruht.

Mit seiner Figurengruppe „Troika“ thematisiert der Künstler den gewissenlosen Umgang der Menschheit mit den Ressourcen unserer Erde. Kuhnleins kaputter Kahn fungiert als Metapher für den vom Menschen ausgebeuteten Planeten. Die drei männlichen Protagonisten, in unserer Gesellschaft immer noch als maßgeblich bestimmende Kraft akzeptiert, haben sichtlich Mühe, das Gefährt zu bewegen oder wieder schwimmtauglich zu machen – ein Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt scheint. Stellvertretend für alle Tiere sitzt der Hund im Kahn. Er und mit ihm die gesamte Flora und Fauna sind durch die gedankenlose Ressourcenverschwendung der Menschheit gefährdet, sollte der Mensch – so Kuhnleins These – nicht radikal umdenken. Die Skulpturengruppe soll jedoch nicht nur ein pessimistisches Weltbild vermitteln: Die im Kahn stehende, in die Ferne blickende und damit vorausschauende Frau, lässt, in sich ein neues Leben heranwachsend, einen Hoffnungsschimmer in der Zukunft aufblitzen.

Andreas Kuhnleins Skulptur ist aus Weide und Esche gefertigt und entstand im Jahr 2016. Bis Anfang September gibt die Werkschau in der Städtischen Galerie im Schloss noch Gelegenheit, die Figurengruppe im Original sowie weitere Werke zu betrachten. Gemeinsam mit Dr. Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberbayern, führt der Holzbildhauer beim abschließenden Künstlergespräch am Sonntag, 4. September, 11 Uhr, durch die Ausstellung.