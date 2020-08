Sprinterfahrer überholt gefährlich

Wegen eines verkehrswidrig überholenden Kleinbusses hat es am Montag auf der Landesstraße 318 beim Rimpach fast gekracht, so die Polizei. Gegen 13.10 Uhr überholte der Kastenwagen mit Kemptener Zulassung, der in Richtung Leutkirch fuhr, ein vor ihm fahrendes Auto. Plötzlich kam ihm ein dunkles Auto entgegen, das kurz zuvor von Rimpach kommend, nach links in die L 318 abgebogen war. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wich sofort in die angrenzende Wiese aus. Die Überholte und der Fahrer des Lastwagens vor ihr bremsten stark ab. So konnte eine Kollision verhindert werden. Unbeeindruckt vom Geschehen setzte der Fahrer des weißen Sprinters seine Tour fort.

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 07561 / 84880 zu melden.