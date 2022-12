Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang Dezember findet mittlerweile schon traditionell die Sportabzeichenverleihung in Isny statt. In diesem Jahr durfte Ute Eling, die Leichtathletikabteilungsleiterin des TV Isny, so viele Teilnehmer wie nie im Gymnastikraum der Rainsporthalle begrüßen.

108 große und kleine Sportlerinnen und Sportler hatten im Sommer die Herausforderung angenommen, sich in den Sparten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination zu versuchen und ihre Bestleistungen abzurufen. Sehr erfreulich war die Teilnahme einer großen Anzahl von Kindern, die jüngsten gerade mal fünf und sechs Jahre alt. Respekt auch an den ältesten Teilnehmer mit 82 Jahren! Wie die Bilder, die in einer Bildershow zu Beginn der Ehrung gezeigt wurden, nochmals in Erinnerung riefen, kam der Spaß am Sport mit Familie und Freunden dabei nicht zu kurz.

Im Anschluss wurden 83 Kinder und Jugendliche und 25 Erwachsene aufs Podest gebeten, um dort ihre verdienten Urkunden und Anstecker feierlich in Empfang zu nehmen. Auch dabei waren acht Kinder, die beim WSV das Sportabzeichen absolviert haben. Alle Teilnehmer wurden gewürdigt und geehrt. Ein anerkennendes Raunen ging durch die Halle, als Karin Katzschke mit beachtlichen 29 Teilnahmen und Georg Börner mit 21 Teilnahmen ihre Urkunden bekamen. Ganz besonders schön ist es immer, wenn ganze Familien am Sportabzeichen teilnehmen. Dafür konnte fünf Familien, bei denen mindestens drei Mitglieder teilgenommen hatten, die Familienurkunde überreicht werden.

Ein großes Dankeschön ging an den ausrichtenden TV Isny mit dem gesamten Team der Leichtathletiktrainer und Übungsleiter. Für die Kinder gab es am Schluss noch einen süßen Hefe-Nikolaus.