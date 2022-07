Sportabzeichenabnahme in Isny bei allerbesten Bedingungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem neuen Teilnehmerrekord konnte die Leichtathletikabteilung des TV 1846 Isny die diesjährige Abnahme des Sportabzeichens durchführen. Bei herrlichstem Wetter fanden sich über 80 große und kleine Sportlerinnen und Sportler im Alter von 5 bis 82 Jahren im Stadion ein.

Die zahlreichen Kinder wurden in Gruppen eingeteilt und von den Riegenführern von Station zu Station geführt. Auch die „Großen“ gaben an den großzügig aufgebauten Stationen der verschiedenen Disziplinen ihr Bestes, um die Anforderungen aus den vier Kategorien Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination zu meistern. Sehr erfreulich war auch die Teilnahme zahlreicher Familien, die sichtlich mit viel Spaß unterwegs waren.

Überhaupt stand auch diesmal wieder der Spaß am Sport an oberster Stelle, natürlich gespickt mit einer ordentlichen Portion Ehrgeiz. Traditionell fanden am Schluss die Langstreckenläufe statt, bei denen jeder Läufer und jede Läuferin von Zuschauern und Teilnehmern, von Mama, Papa und Kindern lauthals unterstützt wurde. Am Ende durfte jeder zu Recht stolz auf seine Leistung sein.

Einen weiteren Sportabzeichen-Abnahmetermin gibt es am Freitag, 16. September. Beginn ist um 15 Uhr im Rainstadion.