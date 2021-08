Sponsoren spenden am Sporttag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die schockierenden Bilder von den Folgen der Starkregenfälle in einigen Bundesländern lassen in diesen Sommerwochen kaum jemanden unberührt. Nicht wenige wollten bei den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten spontan vor Ort helfen.

So entstand auch am Gymnasium Isny die Idee, anstelle des Sport- und Wandertages mit einigen Wohnmobilen gen Norden zu fahren, um selbst mit anzupacken. Da die örtlichen Behörden nicht zuletzt aufgrund der Corona-Infektionsgefahr davon abgeraten hatten, entstand die Idee, den diesjährigen Sporttag zum Sponsoren-Event auszugestalten. Eltern, Großeltern, Verwandte oder Bekannte konnten zu Sponsoren von Schülern werden. Gesammelte Meter, Tore, Körbe und Punkte wurden zusammengezählt und anschließend nach einem vorher festgelegten Umrechnungsschlüssel entlohnt. So zahlte etwa die Sponsorin einer Neuntklässlerin für jeden geworfenen Korb im Basketballturnier einen Euro. Von der Idee des gemeinnützigen Handelns fasziniert haben einige Klassen auch den unmittelbar folgenden Wandertag genutzt, um an außerschulischen Orten zu arbeiten und den Lohn an die Opfer der Flutkatastrophe zu spenden. Auf diese Weise kamen knapp 9000 Euro zusammen, die nun an die Aktion „NRW hilft“ überwiesen werden.