Spendenprojekt „Schulbrot“ erbringt 2704 Euro

Während der diesjährigen Fastenzeit hat es beim Bäcker Mayer den Isnyer Laib, 750 Gramm, als „Schulbrot“ zu kaufen gegeben. Beim Kauf des „Schulbrots“ wurden automatisch 50 Cent an das Spendenprojekt „Eine Schule für die Kinder in Salimdè in der Nähe von Sokode (Togo)“ gespendet, teilt die Bäckerei mit. Insgesamt wurden 1796 Schulbrote verkauft.

Die Familie Mayer verdoppelte nach eigenen Angaben den Betrag, sodass gemeinsam mit den Kunden ein Euro pro Schulbrot gespendet werden konnte. Zusätzlich wurden Spendenboxen in allen Filialen aufgestellt, wodurch 908 Euro zusammen kam. Die Spendensumme von 2704 Euro wurden nun an den Verein Tukolere Wamu überreicht.