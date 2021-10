Spenden für den Weihnachtsflohmarkt der Schüler gesucht

Dekorieren, Schmücken, Festlichkeit ins Haus bringen – das gehört zur Adventszeit einfach dazu. Alle Jahre kommt etwas Neues dazu und die alte Lichterkette, der altmodische Türschmuck oder die Strohsterne bleiben in den Deko-Kisten liegen.

Über diese ausgemusterten Deko-Artikel freuen sich die Schüler der Eduard-Schlegel-Schule, die am zweiten langen Adventssamstag, 4. Dezember mit genau diesen Kistenhütern ihren Weihnachtsflohmarkt in der Wassertorstraße organisieren können. Daher der Aufruf an die Isnyer ganz unten in den Kartons zu kramen, gut erhaltene aber ungenutzte Artikel auszusortieren und der Schule zu spenden. So erfreuen die Dinge neue Besitzer, werden wieder genutzt und sorgen für gefüllte Klassenkassen.

Der Weihnachtsflohmarkt hat sich in Isny etabliert und wird gern besucht. Über ein breites Angebot freuen sich daher Flohmarktbesucher und Schüler. Ab 8. November werden die Spenden angenommen, sie können einfach im Spitalhof 30 in Isny abgegeben werden: montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr und dienstags von 7.30 bis 17 Uhr. Organisatorin Tanja Hummel-Bedhiafi freut sich über eine rege Spendenbeteiligung.