Spende für die Flutopfer

Am 16.08.2021 konnte Michael Gärtig von der Gruppe „Rebell“ dem Gnadenhof Anna e.V., der von der Flutkatastrophe extrem stark betroffen war, eine Spende von 1000 Euro für den Wiederaufbau überreichen. Das Geld wurde bei einem Konzert der beiden Isnyer Musiker Michael Gärtig und Jörg Holik am 07.08.21 vor der Stadtbücherei Isny gesammelt. Danke an alle Spender! Besonderer Dank geht an Manfred Hämmerle von K+ M Harley World bei Wangen, der innerhalb seines Harley Chapters 500 Euro für den guten Zweck sammeln konnte.