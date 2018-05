Spatenstich für DRK-Rettungswache am Nordring

Der Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bekommt in Isny eine neue Rettungswache. Nachdem das Bauunternehmen Deiss aus Eglofs-Burg Ende April bereits mit den Gründungsarbeiten im Erdreich begonnen hatte, erfolgte diesen Donnerstag nun der symbolische Spatenstich im Gewerbegebiet am Nordring.

Bauherr ist Andreas Angele, der der Rettungsdienstgesellschaft das Gebäude nach der Fertigstellung langfristig vermietet. „Ziel ist, dass das DRK noch vor Weihnachten einziehen kann, die Übergabe ist zum ersten Januar gewünscht, wir haben aber einen Puffer bis März 2019“, erklärte Angele auf der Baustelle. Als Unwägbarkeiten nannte er die Witterung und die Verfügbarkeit der restlos ausgelasteten Handwerksbetriebe in der Region.

Stefan Stehle, der Leiter der Isnyer Rettungswache, begründete vor Ort die Notwendigkeit des Neubaus mit der sogenannten „Vorhalte-Erweiterung“ – dem zweiten Rettungswagen des DRK, der am 1. Januar 2018 in Betrieb genommen worden ist (SZ berichtete). Das Fahrzeug verstärke das „Versorgungsgebiet Isny“ zusätzlich zum bisher schon eingesetzten Rettungswagen, dem Notarzt-Einsatzfahrzeug und jenem für den Krankentransport.

Für die vier Fahrzeuge hat die bisherige Rettungswache am Bufflerweg eine Garage zu wenig. Der neue Flachdachbau am Nordring bekommt derer fünf – neben allen sonst nötigen Personal- und Versorgungsräumlichkeiten. Vom neuen Standort sind außerdem die L 318 in Richtung Leutkirch und die B 12 bei Verkehrsunfällen schneller erreichbar.

Noch ein Effekt: Die alte Rettungswache lag einst ideal direkt neben dem inzwischen geschlossenen Krankenhaus. Nun könnte sich die frühere Nachbarschaft noch ein letztes Mal als nützlich erweisen. Denn die Stadt überplant derzeit das Krankenhaus-Areal, das noch dem Landkreis gehört. Mit der Wache kommt ein weiteres Grundstück für die Planspiele hinzu.