Spannung und Spaß für heiße und coole Tage

Das Isnyer Kinderferienprogramm läuft von Freitag, 26. Juli, bis Montag, 9. September. Anmeldeschluss ist am Freitag, 22. Juni. Das Programmheft informiert auf 52 Seiten über 88 Angebote, Ferienfreizeiten der Stadt Isny, der Kindergärten und der Isny Marketing GmbH (IMG), mit Hinweisen zu Anmeldemodalitäten und Alterseignung. Erhältlich ist es im Tourismusbüro im Kurhaus am Park, in den Ortsverwaltungen Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg und Rohrdorf, sowie in den Schulen, Kindergärten und im Bürgerbüro im Rathaus. Info und Anmeldung bei Birgit Briechle Telefon 07562 / 9756311 oder per E-mail an briechle@isny-tourismus.de. Mehr Infos unter: