Soulsisters kommen nach Neutrauchburg

Ein Mann mit einem Gewehr hat am Mittwoch gegen 11.15 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich des Veitsbrunnenweges in Ulm in der Nähe der Brauerei Gold Ochsen geführt. Nach Informationen von Schwäbische.de soll der Amokalarm ausgelöst worden sein.

Die Polizei äußerte sich erst nicht zum Vorfall, gibt dann aber in einer Pressemeldung bekannt: Zeugen hätten mitgeteilt, dass ein Mann in der Syrlinstraße mit einem Gewehr unterwegs sei.