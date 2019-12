Soulsisters gastieren in Argentalklinik

Unter dem Motto „Nimm Dir Zeit zwischen den Jahren“ laden die singenden Zwillingsschwestern Soulsisters am Sonntag, 29. Dezember, um 19 Uhr zu ihrem Konzert in der Argentalklinik, Seminar- und Schulungsraum, in Neutrauchburg ein. Mit neuen Songs aus ihrer CD „So bin ich“, mit spirituellen Liedern, modernen Gospels und Musical Balladen, die die beiden in einer unglaublichen Zweistimmigkeit präsentieren, möchten sie eine bezaubernde Stimmung in der Kirche schaffen. Mit anregenden Texten leitet Lektorin Sabine Bracciale die Lieder der Soulsisters ein. Nach dem Konzert können CDs der beiden erworben werden. Der Eintritt ist frei und Spenden sind willkommen. Foto: Veranstalter