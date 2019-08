Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein geparktes Auto in der Riedbachstraße aufgebrochen. Der Täter durchsuchte den Wagen und stahl laut Polizei eine hochwertige Sonnenbrille. Der am Auto entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Telefon 07562 / 976550 entgegen.