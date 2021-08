Sonderangebote beim dritten Händlerflohmarkt in Isny

Der Isnyer Einzelhandel hat was zu bieten. Und das zeigt er auch. Nicht nur mit bewährt individuellen Angeboten, mit persönlicher Beratung und einem hervorragenden Service, sondern auch indem sich die Gewerbetreibenden immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um ihre Kunden und Kundinnen zu begeistern. Eine dieser Aktionen ist der Händlerflohmarkt der Reihe „Samstags in Isny“ unter freiem Himmel. Zum dritten und vorerst letzten Mal lädt der Händlerflohmarkt am 4. September von 10 bis 16 Uhr zum gemütlichen Stöbern vor den Ladentüren. Zum anstehenden Herbstanfang gibt es besonders auf Sommerware satte Rabatte.

Erkennungszeichen für die Aktion sind die orangefarbenen Sonnenschirme, die dem Bummeln in der Innenstadt ein besonderes Flair verleihen. Besucher stoßen in der Bergtor, Obertor-, Espantor- und Wassertorstraße darauf. An den Ständen unter den Schirmen finden Besucher Schmuck und Dirndl, Bademode und Sportartikel, antiquarische Bücher, Haushaltswaren und Sommerkleidung der Isnyer Modegeschäfte – alles, was die Sommerschlusspalette zu bieten hat.