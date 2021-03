Sonderaktion soll die Kaufkraft in Isny halten

Vom 1. bis 30. April können Gäste und Isyner die von Corona gebeutelten Isnyer Geschäfte und Lokale unterstützen, Stempel sammeln und gewinnen. Mit der Aktion „Isnyer Treuepass im April“ will die Stadt Isny das Geschäftstreiben aktivieren, die Lust am Einkaufen in der eigenen Stadt wecken und die Treue zum Isnyer Einzelhandel und der Gastronomie belohnen. Das teilt Isny Marketing mit.

Einzelhändler und Gastronomen können zwar seit vielen Wochen nicht regulär ihre Geschäfte und Lokale öffnen, seien aber trotzdem für ihre Kunden und Gäste da: etwa mit neuen Onlineshops, Liefer- und Abholangeboten, telefonischer Beratung oder dem Terminshopping „Click & Meet“.

Das Geschäftsleben aktivieren

„Diese vielen Angebote, die Handel und Gastronomie ihren Kunden und Gästen in diesen Zeiten machen und in denen unglaubliches Engagement steckt, werden von vielen Isnyern wertgeschätzt und genutzt“, sagt Katrin Mechler vom Büro für Stadtmarketing, das den Treuepass-Aktion organisiert. „Die Treue zahlt sich langfristig aus, denn wer lokal statt im Internet kauft, trägt dazu bei, dass die Vielfalt an Läden und Lokalen in Isny die Krise übersteht und Isny nach Corona noch eine lebendige Innenstadt besitzt – das ist vielen bewusst.“

Mit der Aktion soll sich diese Treue auch kurzfristig bezahlt machen: Die Aussicht steht auf Gewinne im Gesamtwert von 3000 Euro in Form von Isny Güldinern. Die Aktion samt Gewinn wird von der Stadt Isny mit Mitteln des Hilfspakets für die Innenstadt gesponsert. Stadt und Stadtmarketing wollen mit der Sonderaktion die Kaufkraft in der Stadt halten.

Mitmachen und gewinnen

Der Treuepass ist in allen 100 teilnehmenden Lokalen, Dienstleistungsbetrieben und Kultureinrichtungen erhältlich. Einen Einkauf, eine Mahlzeit oder eine Bestellung – auch bei Lieferung, Abholung oder online – lässt man sich auf dem Treuepass abstempeln. An der Verlosung nehmen alle vollständig ausgefüllten und rechtzeitig eingereichten Treuepässe teil, die sechs unterschiedliche Stempel aufweisen. Es können auch mehrere Treuepässe eingereicht werden, es darf jedoch auch dann kein Stempel doppelt sein.

Bis spätestens 30. April um 12 Uhr müssen die Treuepässe im Bürgerbüro, der Isny Info oder im Briefkasten von Isny Marketing abgegeben sein. Die Verlosung findet in der ersten Maiwoche statt. Die Isny Güldiner werden von allen an der Aktion teilnehmenden Betrieben als Zahlungsmittel akzeptiert.