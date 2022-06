Sommerskispringen am Hasenberg in Großholzleute

Conny Kremer freut sich überschwänglich: „Nach zwei Corona-Jahren mit vielen Auflagen und Entbehrungen kann am Hasenberg – ohne Maskenregeln und überall herumstehende Desinfektionsmittel – wieder ein Wettkampf durchgeführt werden“, blickt die Abteilungsleiterin der Skispringern im Wintersportverein Isny (WSV) auf das kommende Wochenende voraus.

Am Samstag 25., und Sonntag, 26. Juni, heißt es in Großholzleute wieder „Schanze frei“, wenn die Trainer ihre Nachwuchsspringer im Anlauf abwinken. Beim traditionsreichen, sommerlichen Mattenspringen, für das sich junge Teilnehmer aus mehreren Bundes- und Nachbarländern angemeldet haben, geht es um den „Dr.-Franz-Immler-Pokal“.

Franz Immler und Sepp Mechler – die Isnyer „Schanzenväter“

Der Namensgeber hatte zusammen mit Sepp Mechler, dem WSV-Vorstand von 1969 bis 2006, das Projekt Mattenschanzen in Isny auf den Weg gebracht und trug maßgeblich dazu bei, dass Isny heute über vier Schanzen verfügt und somit zum Austragungsort zahlreicher, nicht nur regionaler Wettkämpfe mit oftmals weit über 100 Sportlern geworden ist.

„Ohne seinen Einsatz im Überblick der Finanzen und beim Generieren weiterer Zuschüsse auch bei so manchem Abendessen im Hause Immler wäre wohl der Bau nicht möglich gewesen“, blickt Kremer zurück. Franz Immler selbst war 1957 und 1958 WSV-Vorstand und wurde danach zum Ehrenvorstand ernannt.

Original Thüringer Rostbratwürste auf dem Holzkohlegrill

Am kommenden Samstag treffen sich ab 13 Uhr die Nachwuchsspringer aus verschiedenen Vereinen und springen auf den kleinen Schanzen, am Sonntag geht es dann schon um 12 Uhr auf die „große“ Schanze in Großholzleute. Nach dem sonntäglichen Springen richtet der WSV zudem noch einen Crosslauf zur Nordischen Kombination aus. Auf einer „anspruchsvollen Strecke, die für die jungen Kombinierer eine Herausforderung sein wird“, blickt Kremer voraus.

Die Verantwortlichen im Verein hoffen auf gutes Wetter und möglichst viele Zuschauer, weshalb an beiden Tagen ein Kioskbetrieb organisiert wird: „Miz original Thüringer Rostbratwürsten, authentisch auf Holzkohle gegrillt – das haben unsere Gäste aus Thüringen fest versprochen, sie bringen alles mit“, hieß es am Dienstagabend am Randes des Trainings der Kinder und Jugendlichen.