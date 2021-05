Sommerferienbetreuung in Isny soll stattfinden

Die Ferienbetreuung für Kinder von zehn bis zwölf Jahren in den Sommerferien soll stattfinden. Das teilt die Stadt Isny mit. Für Angebote der Jugendarbeit ist derzeit eine 7-Tages-Inzidenz unter 100 pro Hunderttausend Einwohner ausschlaggebend.

Die Stadt bereite gegenwärtig die Ferienbetreuung unter dem Titel „Ferien in Isny - da geht was“ vor. „Mit Optimismus und Fortschreiten der Impfkampagne hoffen wir im Sommer deutlich unter diesen Inzidenzwerten zu liegen und die Betreuung wie ausgeschrieben anbieten zu können“, erklärt Matthias Hellmann, Kinder-, Jugend und Familienbeauftragter für die Stadt Isny.

„Gerade nach einer so langen Zeit der Kontaktbeschränkungen für Kinder und Jugendliche und der andauernden familiären Herausforderung, Kinderbetreuung, Homeschooling und Beruf vereinbaren zu können, soll dieses Betreuungsangebot für zehn- bis zwölfjährige Kinder zu unbeschwerteren Sommerferien beitragen“, betont Anita Gösele vom Fachbereich Kinder Jugend und Familie im Rathaus.

Geplant sind gemeinsame Aktionen in und um die Alte Gerbe in Isny und in die Natur, Tagesausflüge, Spiel und Spaß, Bastel- und Kunstaktionen und viel Zeit in einer gleichbleibenden Gruppe mit Gleichaltrigen.

Matthias Hellmann bittet zu beachten: „Wir hoffen die Ferienbetreuung „da geht was“, wie ausgeschrieben, anbieten zu können. Sollten wir auf Grund behördlicher Anweisungen die Betreuung nicht durchführen können, sind wir gezwungen kurzfristig und ersatzlos abzusagen.“

Die Ferienbetreuung wird angeboten im Zeitraum vom 29. Juli bis 6. August (ohne Wochenende) und im Zeitraum vom 6. September bis 10. September. Schriftliche Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der Stadtverwaltung Isny. Die Kinder können jeweils nur für den gesamten Zeitraum angemeldet werden. Die Kosten betragen zehn Euro pro Tag plus vier Euro fürs Mittagessen. Eine verbindliche Betreuungszeit gibt es von 8 Uhr bis 16.30 Uhr.

Anmeldeformulare werden über die Isnyer Schulen ausgegeben und liegen an öffentlichen Orten in Isny sowie in den Ortsverwaltungen in Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg und Rohrdorf und im Bürgerbüro im Rathaus aus.