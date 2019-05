Sogar der Bischof schreibt nach Rohrdorf

Ministerpräsident Wilfried Kretschmann hat wie gewohnt seine Glück- und Segenswünsche entboten. Außergewöhnlich war dagegen, dass auch Bischof Gebhard Fürst gratulierte: „Die Treue des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Dieses Psalmwort übersandte er Anna und Hans Mösle zur Diamantenen Hochzeit, die jüngst im Gemeinde- und Theatersaal in Rohrdorf gefeiert worden ist.

Auch das Ortsoberhaupt, Alexander Fürst von Quadt, richtete ein herzliches Grußwort an die versammelte Festgemeinde aus Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft und Kirchenchormitgliedern, die nach dem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche zum gemeinsamen Mittagessen beieinander war. Er überbrachte die Glückwünsche des Ortschaftsrates Rohrdorf und einen Geschenkkorb von Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter.

Ein Hof und ein „Mädle“

Hans Mösle, ein junger Landwirt aus Aichstetten, hatte sich dereinst um die einzige „Fischer“-Tochter und Hoferbin im Hinterdorf in Rohrdorf „beworben.“ „Der ältere Bruder hat den Hof zu Hause in Aichstetten bekommen, dann hab’ i halt nach ama Mädle gsucht“, erzählt Hans Mösle. Er hatte doppelt Erfolg: „A schees Mädle ond en Hof, mehr Glück ka ma it ho“, sagt er dankbar.

Anna hatte ihren Vater verloren, als sie 18 Jahre alt war, und musste die Hofstelle mit der Mutter alleine umtreiben. So sei der junge Mann gerade recht gekommen, meint sie im Unkehrschluss schmunzelnd. Und der Ehemann fügt eilig hinzu: „Ich hab’ aber nicht den Hof geheiratet, sondern den Hof halt als Zugabe mitgenommen.“ Am 11. Mai 1959 wurde geheiratet.

Im Dorf wurde es für die Landwirtschaft zu eng, es gab keine Erweiterungsmöglichkeit. So reifte Anfang der 1960er-Jahre der Entschluss, hinaus zu siedeln auf die Felder. Ein eiskalter Winter habe sie in dieser Zeit hart getroffen, das Wasser war monatelang eingefroren, nichts habe funktioniert – Erinnerungen an den gemeinsamen Anfang. Fünf gesunde Kinder sind den Mösles dann aber hintereinander geschenkt worden: „Gott sei Dank war die Mutter noch da und hat die Kinder mit groß gezogen“, sagt Anna Mösle.

Aus allen sei etwas geworden: „Wir dürfen sowieso nicht jammern, immer sind wir gut durchgekommen, wurden wunderbar bewahrt.“ Deshalb sei ihnen an ihrem Festtag auch ein Dankgottesdienst in der Kirche ganz wichtig gewesen, betonen die beiden Eheleute.

Anna Mösle leiht ihre Stimme über viele Jahren dem Kirchenchor. Hans Mösle war Kirchengemeinderat, saß eine Periode im Isnyer Gemeinderat und war von 1976 bis 1996 Rohrdorfer Ortsvorsteher. „Man hat mich wohl akzeptiert, sonst wäre ich nicht immer wieder neu gewählt worden.“ Der Bau des Kindergartens und die Erweiterung des Gemeindehauses fallen in seine Amtszeit. Beide waren lebenslang Mitglied im Theaterverein und spielten auch abwechselnd mit.

Dankbar und glücklich sind die Mösles für ihre Kinder und zwölf Enkel – die meisten von ihnen weit verstreut, irgendwo beim Studium oder im Beruf. Wenn sie nach Rohrdorf kommen, dann sei zuallererst „bei Oma und Opa im Austragshaus“ ihr Ziel.