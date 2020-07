So wollen Isnyer Geschäfte die FFW unterstützen

Daniel Mack, Michael Motz und Lukas Weiss sind nicht nur Mitglieder bei der Feuerwehr Isny, sondern zugleich auch Partner der Feuerwehr. Sie unterstützen die aktuell laufende Kampagne zur Mitgliedergewinnung in der Feuerwehr. Denn die Feuerwehr hat laut der Pressemitteilung ein immer größer werdendes Personalproblem. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde die Kampagne in das Leben gerufen. Dazu gehört auch eine Rabattkarte für Feuerwehrmitglieder, die Anreize für eine aktive Mitgliedschaft schaffen soll, so das Schreiben weiter.

Raumausstatter Daniel Mack ist seit 1993 aktives Mitglied in der Feuerwehr Isny. Nicht nur er engagiert sich ehrenamtlich, sondern auch seine Frau beim DRK. Daher wissen beide, wie viel Zeit in ein Ehrenamt gesteckt werden muss. „Mit der Rabattaktion wollen wir den Ehrenamtlichen unsere Wertschätzung ausdrücken“, wird Daniel Mack in dem Pressetext zitiert. Er selbst sei bei der Feuerwehr, um Menschen in der Not helfen zu können, aber auch der Zusammenhalt und die Kameradschaft seien ihm sehr wichtig.

Auch Michael Motz von ist seit 1993 Mitglied in der Feuerwehr Isny. Er hat seine Feuerwehrkarriere im Spielmannszug begonnen, ehe er auch in die aktive Einsatzabteilung eintrat. Ausschlaggebend für eine aktive Mitgliedschaft, war für ihn unter anderem der Gardiniabrand. Als er das Ganze im Hintergrund verfolgte, reifte in ihm die Idee aktiv Mitglied zu werden.

Wie Daniel Mack macht auch er mit seinem Optikgeschäft bei der Rabattaktion mit. Als Teil der tollen Gemeinschaft war ihm von Anfang an klar, dass er bei der Aktion mitmacht: „Man möchte so seine Dankbarkeit deutlich machen“, wird er in dem Bericht widergegeben. Gleichzeitig ruft er aber auch zum Mitmachen auf: „Je mehr Geschäfte und Unternehmen mitmachen, desto attraktiver ist die Rabattaktion.“ Nicht nur der aktive Feuerwehrdienst ist Michael Motz wichtig, sondern auch die gemeinsame Aktionen, die das ganze Jahr über anstehen. Man lerne einfach Leute weit über die Stadtgrenze hinaus kennen, das mache die Feuerwehr-Familie auch aus.

Besonders möchte sich Michael Motz bei allen Kunden und Mitarbeitern für ihre Geduld bedanken, denn „es kann halt doch mal sein, dass man während eines Kundengesprächs zum Einsatz wegspringen muss und die Kollegen dann übernehmen. Da gab es aber noch nie ein Problem.“

Der Dritte im Bunde ist Lukas Weiss mit seinem frisch gegründeten Elektro-Unternehmen. Er sei laut der Pressemitteilung das beste Beispiel für einen Quereinsteiger. Als solche werden die Mitglieder bezeichnet, die nicht den Weg über die Jugendfeuerwehr gehen, sondern direkt in die aktive Wehr eintreten.“ Mich hat die Feuerwehr schon immer fasziniert“, wird Lukas Weiss zitiert und weiter: „Mitgemacht habe ich aber erst, als mich Freunde in der Feuerwehr aktiv angesprochen haben“.

Alle drei sind nicht nur in der Feuerwehr aktiv, sondern sind auch noch in anderen Vereinen Mitglied. Die Ausrede „Doppelbelastung“ lassen alle drei – mit einem Augenzwinkern – nicht gelten.