So wollen die Grünen in Isny Bahn, Bus und Rad voranbringen

Leutkirch-Isny-Bahn, ÖPNV-Zukunft und Radverkehrskonzept standen im Fokus der jüngsten öffentlichen Mitgliederversammlung des Grünen-Ortsverbandes Isny/Argenbühl. Bei der gut besuchten Versammlung seien Perspektiven für eine Mobilität mit Bahn, Bus und Rad entworfen worden, teilt die Partei mit.

Andreas Schulz und Johannes Müller von der Initiative Leutkirch-Isny-Bahn erläuterten demnach, was für das Projekt spricht und wie es weiter geht. Mit dem prognostizierten Verkehrsaufkommen von mehr als 1500 Fahrgästen pro Tag zähle die Wiederherstellung des Bahnanschlusses in Isny zur Kategorie A der förderfähigen Projekte im Land.

Die konkrete Machbarkeitsstudie wird daher vom Land mit 75 Prozent bezuschusst und soll bis spätestens Ende 2023 vorliegen. Die Initiative ist zuversichtlich, dass es dann eine positive Weichenstellung geben wird.

„Eine große Chance“

Jörg Lausch, Vorstandssprecher der Grünen, wandte sich dann der ÖPNV-Zukunft für Isny und seine Region zu. Die ÖPNV-Strategie 2030 des Landes öffne ein Zeitfenster mit der großen Chance zu einer substanziellen Verbesserung des Angebots, die es zu nutzen gelte.

Verdoppelung der Fahrgastzahlen, Verkehrsangebote zu verlässlichen Taktzeiten auch im ländlichen Raum, zwischen 6 und 24 Uhr auch an Wochenenden und zu Tagesrandzeiten seien Kern der Strategie. Neue Finanzierungsinstrumente werden aktuell in Modellregionen erprobt.

Jörg Lausch sprach über die ÖPNV-Zukunft für Isny und seine Region. (Foto: Stefan Ibele)

Für Isny kommt es laut Lausch darauf an, gut vorbereitet die besonderen eigenen Interessen zu vertreten, die sich aus der südöstlichen Randlage im Landkreis an der Grenze zu Bayern ergeben. Er zeigte, wie die ÖPNV-Zukunft von Isny und seinem Umland aussehen könnte: Mit schnellen Busverbindungen sollen die benachbarten Städte und Umsteigepunkte zum Regional- und Fernverkehr erreichbar sein, insbesondere Leutkirch und Kempten – mindestens im Stundentakt an allen Wochentagen auch früh- morgens und spätabends.

Selbst Lösungen vorantreiben

Der Nahbereich solle unabhängig davon durch Buslinien angebunden, die ebenfalls im Takt verkehren. Hier können in Tagesrandzeiten Rufbusse eingesetzt werden, das aber mit gegenüber heute deutlich verkürzten Anmeldezeiten. Entscheidend werde sein, so Lausch, dass der Landkreis als Aufgabenträger des ÖPNV die besonderen Belange Isnys aufgreift und in enger Kooperation mit den bayrischen Nachbarlandkreisen Lösungen realisiert. Isny müsse dabei als Treiber mit konkreten eigenen Konzepten auftreten.

Robert Blaser-Sziede, der Vorsitzende des Isnyer ADFC-Ortsverbands, stellte sich dann der Frage, wie Radverkehr in Isny deutlich attraktiver und auch sicherer werden kann. Es folgten laut Pressemitteilung detaillierte und realisierungsreife Ansätze zur Entschärfung von Gefahrenstellen, zu Lückenschlüssen im Radverkehrsnetz und zu breiteren Radwegen auf wichtigen Achsen.

Das Planungsbüro VIA, das bereits mit der Erarbeitung des Isnyer Radverkehrskonzepts 2013 beauftragt war, habe eine Fortschreibung dieses Konzepts mit vielen Vorschlägen erarbeitet. Blaser-Sziede äußerte den dringenden Wunsch, dass dieses Konzept nun bald veröffentlicht und beraten wird.