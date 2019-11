So winterlich wird der Advent in Isny

Der Advent in Isny ist Erlebnis, Kultur und Stadtbummel. Das schreibt die Isny Marketing in einer Pressemitteilung. Zum fünften Mal gebe es in Isny die Treuepass-Aktion „wer weiter denkt, kauft näher ein“, bei der Kunden für ihren Einkauf Stempel erhalten und tolle Gewinne abräumen können, heißt es dort. Mehr als 60 Geschäfte beteiligen sich an der Aktion, die von Mittwoch, 27. November, bis Mittwoch, 18. Dezember, läuft. Die Idee, die dahintersteckt, sei einfach: mit der Aktion soll der lokale Einzelhandel und die Gastronomie gegenüber dem Onlinehandel gestärkt werden.

Stempel sammeln und gewinnen

Ab Mittwoch, 27. November, gibt es die Treuepässe in teilnehmenden Läden, im Bürgerbüro und in der Tourist Information im Kurhaus am Park. Am Donnerstag, 28. November, verteilen die Mitarbeiter der Isny Marketing Treuepässe auf dem Wochenmarkt. Auf dem Treuepass sind sechs Felder zum Stempelsammeln. Beim Einkauf in einem teilnehmenden Geschäft oder bei der Einkehr in einem der teilnehmenden Lokale erhält der Kunde einen Stempel. Sind alle sechs Felder gestempelt, kann der Treuepass, versehen mit Namen und Adresse, in der Tourist Information, beim Bürgerbüro, der Stadtbücherei und bei den Christbaumverkäufen an den Samstagen, 7. und 14. Dezember, vor dem Rathaus abgegeben werden.

Kein Stempel darf doppelt sein. Das gilt auch, wenn mehrere Treuepässe abgegeben werden. Letzter Tag der Aktion und letzter Abgabetermin ist Mittwoch, 18. Dezember, 17 Uhr. Alle richtig ausgefüllten Treuepässe kommen noch vor Weihnachten in die Verlosung. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Begleitet wird der Stadtbummel in den weihnachtlich beleuchteten Straßen von einem vielseitigen Kultur- und Erlebnisprogramm. An den langen Samstagen vom 29. November bis 21. Dezember ist immer was geboten. Die Adventsbläser erfreuen die Spaziergänger mit ihren weihnachtlichen Klängen, Führungen erzählen die Geschichte der Stadt und jeder Samstag hält besondere Unterhaltung bereit.

Am ersten langen Samstag, 30. November, veranstaltet der Wintersportverein Isny vor dem Rathaus den Wintersportflohmarkt. Am 7. Dezember gesellt sich zum großen Christbaumverkauf von und mit den Schülern des Isnyer Gymnasiums vor dem Rathaus der Weihnachtsflohmarkt der Eduard-Schlegel-Schule.

Neben den langen Öffnungszeiten der Geschäfte, bietet auch der dritte lange Samstag, 14. Dezember, neben Musik der Jagd- und Alphornbläser, die Möglichkeit beim Christbaumverkauf des TV Isny einen passenden Baum für den neu erstandenen Weihnachtsschmuck zu finden.

Und wer kurz vor Weihnachten noch letzte Besorgungen machen muss, kann am letzten langen Samstag, 21. Dezember, durch die Geschäfte schlendern.