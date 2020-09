So starten die Isnyer Schulen am Montag

In Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders – auch an den Isnyer Schulen. Die Stadt informiert nun über neue Zeiten zum Schulbeginn.

Eduard-Schlegel-Schule: Wiederbeginn nach den Sommerferien ist für alle Klassen am Montag, 14. September, um 8.20 Uhr. Eine Betreuung ab 7.30 Uhr ist gewährleistet. Aktuelle Infos auch im Internet unter: www.eduardschlegelschule.de

Grundschule Beuren: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 14. September, um 8.30 Uhr, Ende ist um 12 Uhr. Für die Schulanfänger beginnt der Unterricht am Mittwoch, 16. September, um 9 Uhr mit der Einschulungsfeier in der Turn- und Festhalle in Beuren. Der Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger findet am Dienstag, 15. September, um 20 Uhr in der Grundschule Beuren statt.

Grundschule Neutrauchburg: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 14. September, um 8.15 Uhr, Ende um 11.45 Uhr. Beginn für die Schulanfänger ist am Donnerstag, 17. September, um 9 Uhr mit Einschulungsfeier in der Turn- und Festhalle in Beuren im Taufachweg. Der Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger findet schon am Dienstag, 15. September, um 20 Uhr in der Grundschule Neutrauchburg statt.

Grundschule am Rain Isny: Um Stoßzeiten zu vermeiden, ist der Start am ersten Schultag versetzt: Unterrichtsbeginn für alle Klassen 4 und die Klassen 3c und 3d ist am Montag, 14. September, um 7.30 Uhr (Unterrichtsende 11.45 Uhr). – Unterrichtsbeginn für alle Klassen 2 und die Klassen 3a und 3b ist am Mittwoch, 16. September, um 8.20 Uhr (Unterrichtsende 12.35 Uhr). Der ökumenische Schulanfangsgottesdienst für die Klassen 2 bis 4 findet in der zweiten Schulwoche bei schönem Wetter draußen statt auf dem Schulgelände im Siloah „unter Corona-Bedingungen“. Aktuelle Infos gibt es im Internet unter: www.gs-amrain-isny.de

Grundschule Rohrdorf: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 14. September, um 8.35 Uhr. Die Schulanfänger beginnen erst am Freitag, 18. September, um 9 Uhr mit der Einschulungsfeier, die voraussichtlich im Rohrdorfer Theatersaal stattfinden wird. Der Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger ist schon diesen Montag, 14. September, um 19.30 Uhr.

Gymnasium Isny: Der konkrete Schuljahresbeginn ist laut Stadtverwaltung von der aktuellen Infektionslage abhängig. Vorgesehen ist der Unterrichtsbeginn kommenden Montag, 14. September, um 7.45 Uhr mit einem Gottesdienst, Unterrichtsbeginn ist dann um 8.45 Uhr für alle Klassen. Für die neuen Klassen 5 ist Dienstag, 15. September, um 9.20 Uhr der erste Schultag, der Anfangsgottesdienst findet dann am Mittwoch, 16. September, um 7.45 Uhr statt. Die Gottesdienstorte werden über die Website und am Veranstaltungstag an der Schule bekannt gegeben. Aktuelle Infos gibt es im Internet unter: http://gisny.eu

Verbundschule Isny: Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10 der Realschule und Werkrealschule ist am Montag, 14. September, um 7.30 Uhr, Schulbeginn für die Klassen 5 dann am Dienstag, 15. September, um 8.15 Uhr in der Rainsporthalle. Schulanfangsgottesdienst für die Klassenstufe 5 ist am Mittwoch, 16. September, um 8 Uhr in St. Maria. Aktuelle Infos: www.verbundschule-isny.de

Wirtschaftsschule Isny: Unterrichtsbeginn für die Klassen 1 und 2 ist am Montag, 14. September, um 7.30 Uhr. Aktuelle Infos im Internet unter: www.bw-wangen.de