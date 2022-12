So schön ist die Isnyer Schlossweihnacht

Ein Blick vom Wassertor in Richtung Schloss genügte, um zu wissen, es ist wieder Schlossweihnacht in Isny. Von Mittwoch bis Sonntag strömten Menschen den Hang hinauf, immer den Feuerschalen und dem Lichterschein über dem Schlosshof entgegen. Die Weihnachtsmarkt-hungrigen Besucher freuten sich bei bester Stimmung nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder auf den heimeligen Markt.

Katrin Mechler von der Isny Marketing GmbH (IMG) geht am Eröffnungsabend davon aus, dass es tatsächlich mehr Besucher gewesen als in den Vorjahren. Vor allem täglich um 18.30 Uhr, wenn das Engele in den Schlosshof herabschwebte, war fast kein Durchkommen mehr. „Mein Kind hat diese schöne Tradition noch nie gesehen“, sagt eine Mutter mit dem vierjährigen Ben, der sich in dem Gedränge um die Engel tapfer behauptet und freudig mit einem roten Apfel in der Hand, der mit seinen Bäckchen um die Wette strahlt, zu seiner Mutter zurückkommt.

Aus den Hütten steigt Dampf auf

Die IMG-Mitarbeiterinnen sorgten dafür, dass jeder kleine Besucher zum Zug kam. Sobald das Engele wieder nach oben gezogen wurde, lichteten sich die Reihen kurzzeitig und man kam wieder etwas einfacher zu den Ständen. Wo es Glühwein gab, bildete sich allerdings schon mal eine lange Schlange. Für 3,50 Euro pro Tasse war dieser auch durchaus erschwinglich. Das Essensangebot war wieder sehr vielfältig: Schupfnudeln, Dinnete, Bratwurst, auch vom Wild und Süßes zum Nachtisch – aus den Hütten dampfte es nur so heraus.

Auf der Bühne gibt es an allen Abenden ein schönes Programm für die Besucher der Schlossweihnacht. (Foto: Liane Menz)

„Die Marktbeschicker sind fast die gleichen, die wir bereits für 2020 eingeplant hatten, als wir den Markt absagen mussten“, sagt Mechler. Es sei immer wichtig, eine bunte Mischung aus Essens- und Getränkeständen neben den Ständen mit Kunsthandwerk zu haben, ist sie überzeugt. „Die Gewichtung ist etwa bei zwei Drittel Kunsthandwerk zu einem Drittel Essen und Trinken“, sagt sie. Auch die Hochwertigkeit des Angebots sei ein Auswahlkriterium, denn die Schlossweihnacht sei vom Konzept her schon immer ein traditioneller Markt gewesen. Daran solle sich auch nichts ändern.

„Gabrieles Küchenzauber“ gewinnt Dekowettbewerb

Besonders die liebevolle Dekoration an den Ständen sticht hervor. Den Dekowettbewerb hat in diesem Jahr „Gabrieles Küchenzauber“ gewonnen. Dass der Veranstalter in diesem Jahr auf Energie sparen setzt, fällt dagegen kaum einem Besucher auf. Überall funkelt und glitzert es, „mit Einschränkungen“, sagt Mechler.

„Wir haben an der Fassadenbeleuchtung im Schlosshof gespart, alle Lichterketten wurden auf LED umgestellt und die Beleuchtungszeiten sind verkürzt“, erklärt sie. Um die Standbetreiber ebenfalls zu sensibilisieren, haben wir die Strompreise dieses Jahr angepasst und in den Hütten durften keine elektrischen Heizlüfter benutzt werden.

„Gabrieles Küchenzauber“ wurde mit dem ersten Platz beim Hüttendekorationswettbewerb ausgezeichnet. (Foto: Liane Menz)

Neben dem Engelefliegen ist das weihnachtliche dekorierte Karussell immer ein Magnet für die kleinen Besucher. Voll besetzt drehte es endlos seine Runden. Nach einer lustigen Fahrt ging es ins Himmlische Postamt, wo die als Engel verkleidenden Betreuerinnen alle Hände voll zu tun hatten, um jedem bastelwilligen Kind einen Platz anzubieten.

Noch der Coronapandemie geschuldet, gab es in diesem Jahr keine Vorführungen in der Remise. „Zu viele Leute auf engstem Raum, das war uns zu heikel“, gibt Mechler zu.

Riesengroßer Andrang am Finnenzelt

Was sich nicht geändert hat und für viele Besucher traditionell ein Anlaufpunkt ist: die Ecke der Partnerschaftsstände mit den markanten Finnenzelten. Petri Heikkinen konnte in diesem Jahr leider nicht selbst kommen, er hat aber den Lachs nach Isny geschickt, der wurde von Freunden, die in der Region wohnen, traditionell am offenen Feuer geröstet. Der Andrang war riesengroß, auch wenn dieses Jahr 15 Euro für eine Portion gezahlt werden musste.

Die fünf Gravenchonais, die aus der französischen Partnerstadt Notre-Dame-De-Gravenchon angereist sind, werden „mit einem Transporter und viel Bier der Brauerei Stolz in Kisten und Fässern nach Frankreich zurückfahren, um es dort am Weihnachtsmarkt nächstes Wochenende zu verkaufen“, verrät Eckhard Berger, der in Isny den Kontakt zur französischen Partnerstadt hält.

Neben dem Programm auf der Bühne, das vor allem Chören, Kindern und Musikkapellen eine Plattform bot, gab es am Freitagabend im Refektorium eine Lesung mit Georg Ried. Er ist bekannt aus dem bayrischen Rundfunk und Fernsehen. „Oh Du schöne Weihnachtszeit“ lautete der Titel, bei dem einem eher kleinen Publikum, Besinnliches zur Adventszeit, untermalt mit Harfenmusik geboten wurde. Sehr gut besucht dagegen war das Figurentheater „Tomte Tummetott“ am Samstag. Mucksmäuschenstill lauschten die Kinder, der Geschichte des kleinen Wichtels, der über die Tiere auf einem tiefverschneiten Bauernhof wacht.