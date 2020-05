So kann man Isny virtuell entdecken

Isny Marketing hat gemeinsam mit dem Digitalen Zukunftszentrum Allgäu Oberschwaben einen virtuellen Rundgang durch die Allgäu-Stadt Isny entwickelt.

Was zu Beginn als Idee während der Corona-Beschränkungen galt, hat sich schnell zu einem zukunftsorientierten Projekt entwickelt, so die Pressemitteilung. „Die virtuelle Tour ist nachhaltig“ wird darin Jürgen Meier, Geschäftsführer von Isny Marketing, zitiert und weiter. „Auch wenn Reisen nach Isny wieder möglich sind, bietet die Tour Inspiration während der Planung und die Möglichkeit, Urlaubseindrücke zu Hause noch einmal Revue passieren zu lassen“.

Räume ohne Führung erleben

Gäste vor Ort profitierten ebenfalls vom virtuellen Stadtrundgang. Mit der Predigerbibliothek und dem historischen Sitzungssaal im Rathaus sind Räumlichkeiten digital zugänglich, die sonst nur im Rahmen von Führungen zu bestimmten Terminen geöffnet sind.

Eine Besonderheit bieten auch die Aufnahmen der Kunsthalle im Schloss, so der Pressebericht: Hier begrüßt der Isnyer Künstler Friedrich Hechelmann die Gäste virtuell in Person und erzählt in kurzen Videosequenzen Details zu seinen Werken und der Kunsthalle. Sogar ein Blick ins Künstleratelier ist möglich.

Natur- und Landschaftsaufnahmen

Mit dem Eistobel und einem Panoramablick vom Aussichtsturm auf dem Schwarzen Grat sind auch Natur- und Landschaftsaufnahmen integriert. Fast genauso imposant wie die Allgäuer Landschaft bei Isny sind laut des Schreibens die Dimensionen des Unternehmens Dethleffs aus der Vogelperspektive.

„Bei einigen Aufnahmen geben Textboxen Hintergrundinformationen, außerdem möchten wir die bestehenden Aufnahmen in den nächsten Wochen um weitere Standorte erweitern“, wird Sarah Wagegg, die das Projekt bei der Isny Marketing koordiniert, widergegeben.