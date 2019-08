So erlebte die Feuerwehr den größten Brand in Isny seit 1993

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Vater ist beim Versuch, seine fünf Jahre alte Tochter aus dem Bodensee zu retten, fast ertrunken. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die beiden in Radolfzell mit einer Luftmatratze ins Wasser gegangen. Als die Matratze etwa 200 Meter vom Ufer entfernt plötzlich Luft verlor, rutschte das Mädchen in den See.

Der Vater wollte seine Tochter retten, ging dabei aber selbst immer wieder unter. Zwei Zeugen, die das Unglück sahen, sprangen in den See und brachten die beiden ans rettende Ufer.