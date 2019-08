Skurrile Figuren und ein Schloss im blauen Spotlight

– Mit einer Einkaufsnacht am Freitag, der Kulturnacht am Samstag und drei Tagen Leinen- und Kunsthandwerkermarkt erinnert die Stadt vom 23. bis 25. August während „Isny macht blau“ an vergangene Zeiten, als Flachsverarbeitung und Leinwandhandel Wohlstand und Freiheit nach Isny brachten.

Die Kulturnacht am Samstag, 24. August, steht im Zeichen der Inspiration. Die Besonderheiten der Isnyer Altstadt, ihrer Geschichte und ihrer verborgenen Winkel werden musikalisch, filmisch und künstlerisch in Szene gesetzt. Der blaue Teppich wird zum Begleiter, der die Besucher durch die Innenstadt führt, hin zu den Galerien, Kirchen, Museen, historischen Gebäuden und Plätzen.

Unterwegs begegnet man kostümierten Stelzern und der französischen Theatergruppe Les Goulus, die den Brunnenplatz um 20 Uhr und den Marktplatz um 22 Uhr in eine Spaßmanege verwandeln. Mit skurrilen Figuren mischt sich der Walk Act Martha Labil ab 21.30 Uhr unter die Besucher.

Was sich im Espan- und Wassertor abspielt, lassen Projektionen an ihren Mauern erahnen, herausfinden lässt es sich bei Führungen durch die geschichtsträchtigen Stockwerke und Kunstausstellungen in ihrem Inneren.

Die barocke Schlossanlage, in der Kunsthalle mit Refektorium und Skulpturenhof, Städtische Galerie und Stadtmuseum untergebracht sind, steht bei der Kulturnacht im blauen Spotlight. Führungen geben Einblick in das Werk des Isnyer Künstlers Friedrich Hechelmann und des Postkartenmalers Eugen Felle. Eine Erkundungstour für Kinder um 18 Uhr erzählt die Geschichte des Waisenkinds Livia und im Schlosshof beginnt für sie um 19 Uhr das Theaterstück „Klopf Kopf Topf“. Stadtgeschichte mit allen Sinnen erlebbar macht der Cube Noir alle halbe Stunde von 18 bis 23 Uhr im Stadtmuseum. Im Refektorium hört man zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr virtuose und besinnliche Töne der „Jungen Nachwuchstalente“ und in der Marienkapelle spielt das Münchner Alte Musik Ensemble CordAria auf Originalinstrumenten aus Renaissance und Frühbarock. Unweit des Schlosses können Besucher am Kirchberg zur Ruhe kommen. Live vertonte Stummfilme, Licht- und Kunstinstallationen, eine Liegestuhloase und leise Klänge lassen es besinnlich werden.

Wem die Tanzbeine noch nicht müde geworden sind, für den spielt die Live-Musik in der Obertor, Bergtor- und Espantorstraße sowie am Mühlturm: „The Tonix“ rock´n´rollen mit Piano und Schlagzeug und der schwäbisch-alemannische Zigeunerfolk der „Brekkie´s Inn“ nimmt die Zuschauer mit auf eine musikalische Reise durch die Länder der Welt. Vor dem Eberz lassen es die vier Vollblutmusiker „Shakin´ Pin`s“ ab 21.30 Uhr krachen und gute Laune versprüht „The Combo“ vor der Stadtbücherei.