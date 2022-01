Skitty Cup der SG Niederwangen ein voller Erfolg

Unter den Augen von Friedrich Moch, der nochmals in seiner Olympia-Vorbereitung einige Runden auf heimischen Boden drehte, veranstaltete die SG Niederwangen am Freitag in Isny im dortigen Langlauf-Stadion den ersten Skitty Cup des Stützpunktes Allgäu in diesem Jahr. Insgesamt waren 80 junge Langläufer am Start. Die äußeren Bedingungen hätten nicht besser sein können.

Durch die neuen Möglichkeiten der modernisierten Beschneiung finden nun die Vereine des WSV Isny, der TSG Leutkirch, dem SC Vogt und der SG Niederwangen bei andern Orts mangels Schnee fehlender Loipen hervorragende Verhältnisse vor, um gerade für den Nachwuchs wichtige Wettkämpfe veranstalten zu können. Mit einem guten Hygienekonzept und einem sachgerechten Verhalten von Trainern, Betreuern und Eltern sollte es nicht der letzte Wettkampf für die Langlaufjugend der vier Vereine gewesen sein, nachdem im vergangenen Winter diese Rennserie komplett abgesagt werden musste.

Jakob Moch will in die Fußstapfen des Bruders treten

Erfreulich zu sehen war, dass die oben genannten Vereine sich nach wie vor sehr um die Nachwuchsarbeit engagieren. Der Wettkampf diente für die Jahrgänge 2007 bis 2009 auch als eine Sichtung in Richtung Deutschland Schüler Cup in knapp zwei Wochen im Erzgebirge. Die leistungsmäßig stärkste Mannschaft stellt derzeit der WSV Isny, die SGN war teilnehmerstärkster Verein und die starke Charlotte Schlieder aus Vogt gilt als Hoffnungsträger für den DSC. Von der TSG Leutkirch war mit Philipp Moosmayer der im Moment erfolgreichste Jugendläufer nicht zu schlagen. Der jüngere Bruder von Friedrich, Jakob Moch, zeigte, dass er in die Fußstapfen seines Bruders treten möchte.

Neben den Leistungen des Stützpunktkaders, der von Sigrid Mutscheller trainiert wird, waren es insbesondere die vielen jungen Sportler, die mit viel Spaß zeigen konnten, was sie in den Vereinen gelernt haben. Für den weiteren Verlauf sind drei weitere Skitty Cups geplant. Außerdem steht am kommenden Wochenende mit der VR-Talentiade der TSG Leutkirch ein weiteres Langlauf-Highlight für den Langlaufnachwuchs an. Ergebnisse sind unter der neuen gemeinsamen Internetseite www.gspurt.de eingestellt.